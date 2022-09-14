Немецкий регулятор не планирует продавать "дочку" ВТБ в Европе

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) не рассматривает продажу европейской "дочки" ВТБ и сосредоточится на сохранении операционной деятельности кредитной организации, сообщает сайт VTB Bank Europe.

VTB Bank Europe, активы которого на конец 2021 года составили 7,3 млрд евро, принадлежит ВТБ. В апреле 2022 года после введения санкций в отношении ВТБ регулятор отстранил российский банк от управления "дочкой", отдельно указав, что VTB Bank Europe не подпал под ограничения ЕС.

"Сейчас мы сосредоточены на защите операционной деятельности, - заявил представитель BaFin Фрэнк Хеллвиг, чьи слова приводятся в сообщении. - В результате санкций и приостановки нового бизнеса VTB Europe в настоящее время проходит процесс структуризации управления и фактически сворачивает существующий бизнес. Другие сценарии, такие как продажа и, следовательно, смена владельца, в настоящее время не рассматриваются, учитывая санкции, действующие в отношении российского материнского банка".

Чистая прибыль банка по итогам 2021 года составила 26,9 млн евро (против 71,4 млн евро годом ранен), за первое полугодие 2022 года он получил убыток в размере 35,8 млн евро. Из отчетности банка следует, что 2022 год он хочет закончить с небольшой прибылью, ожидая рентабельность капитала на уровне 0,5%.

Активы VTB Bank Europe конец июня 2022 года сократились до 5,5 млрд евро с 7,3 млрд евро по итогам 2021 года. Средства на сберегательных счетах и срочных депозитах сжались с 4,1 млрд евро до 2,6 млрд евро.

В сообщении указано, что банк имеет достаточный запас капитала для покрытия потерь и выполнения обязательства перед вкладчиками.

В начале 2018 года ВТБ перевел европейские подразделения в Германии, Австрии и Франции на единую банковскую лицензию с головным офисом во Франкфурте-на-Майне. В состав VTB Bank (Europe) SE также вошла розничная онлайн-платформа в Германии - VTB Direktbank.

Комментируя введенные немецким регулятором ограничения, глава ВТБ Андрей Костин говорил о необходимости "симметричных" ответных мер.

"У нас был банк в Германии, отлично работающий банк, который в состоянии рассчитаться по всем своим обязательствам, вернуть все свои активы. Нас отстранили от управления, поставили своего управляющего и говорят: ну, вот сейчас банк расплатится со всеми, а потом вы можете даже продать свой банк, только деньги вам все равно не вернут - их просто заморозят на счетах. Почему, если в Европе, в Германии, заморозили наши активы, ввели внешнее управление, мы должны на это спокойно смотреть? Разве не справедливо будет хотя бы разменяться? Почему там у нас просто отбирают, давайте компенсируем наши потери. Никакой политики - чистый бизнес", - говорил Костин в июне в интервью "Интерфаксу".

В конце марта источники Bloomberg говорили, что VTB Bank Europe выставлен на продажу с одобрения германских регуляторов. В апреле Костин сказал, что о таких планах не слышал.