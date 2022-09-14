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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:31

Amazon профинансирует повышение зарплат водителям партнерских служб доставки

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com Inc. планирует профинансировать увеличение зарплат водителей служб доставки, являющихся его партнерами. Как говорится в пресс-релизе Amazon, на эти цели будет выделено $450 млн.

Компания покроет повышение зарплат и другие выплаты водителям сервисов, входящих в сеть ее партнеров Delivery Service Partners, работающую с 2018 года. В частности, она выделит средства на оплату образовательных программ для водителей в размере до $5,25 тысячи в год на человека, а также профинансирует часть пенсионных отчислений.

Amazon начинает готовиться к сезону рождественских праздников, в ходе которого объем заказов на доставку обычно резко увеличивается, отмечает The Wall Street Journal.

С 2018 года Amazon инвестировала более $7 млрд в развитие сети Delivery Service Partners.

С начала 2022 года капитализация Amazon снизилась на 23%.

Amazon США
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