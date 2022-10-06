Amazon наймет 150 тысяч временных сотрудников на праздничный сезон

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com Inc. планирует нанять 150 тысяч временных к приближающемуся сезону праздников.

Они будут заниматься упаковкой, сортировкой и поставкой товаров, сообщила компания. Средняя зарплата временных работников составит $19 в час.

Наибольшее число вакансий будет открыто в Калифорнии, Айдахо, Иллинойсе, Айове, Мичигане, Миссури, Техасе, Теннесси, Юте и Вашингтоне.

Ранее на этой неделе компания сообщила, что приостанавливает прием сотрудников на работу в своем основном розничном подразделении до конца текущего года.

Таким образом, Amazon стала еще одной крупной технологической компанией, которая замораживает штат на фоне негативных экономических факторов, включая замедление темпов роста розничного сегмента, отмечает The Wall Street Journal.

Ограничения на привлечение новых сотрудников касаются только розничного подразделения Amazon и не распространяется на другие части компании, такие как высокодоходный "облачный" бизнес Amazon Web Services или масштабные складские операции, где работают сотни тысяч рабочих.