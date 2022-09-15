РЖД может проиндексировать грузовые ж/д тарифы в 2023 году на 9,8%

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Индексация грузового железнодорожного тарифа с 1 января 2023 года может составить 9,8%. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на двух источников, знакомых с предложениями ОАО "РЖД".

По информации одного из них, предложение было одобрено первым вице-премьером Андреем Белоусовым на совещании 14 сентября. В секретариате Белоусова комментариев не дали.

Средства нужны, чтобы обеспечить выполнение инвестпрограммы монополии. В 2022 г. она должна была быть рекордной, однако РЖД еще в мае анонсировали сокращение с 1,028 трлн руб. до 808 млрд руб.

Источник, знакомый с ходом обсуждения, рассказал изданию, что инвестпрограмма 2022 г. относительно утвержденного плана должна быть в итоге секвестрирована на 190 млрд руб. (до 838 млрд руб.), из которых 91 млрд руб. приходится на недоосвоенные относительно утвержденного в 2021 г. уровня вложений в расширение БАМа и Транссиба.

Инвестпрограмма на 2023 г., по данным газеты, должна составить 1,23 трлн руб., что больше прежнего плана (1,14 трлн руб.). В РЖД от комментариев отказались.

Источник издания, знакомый с деталями совещания, отметил, что такой объем инвестпрограммы обусловлен необходимостью ускоренного развития Восточного полигона.

По его словам, планируемая индексация тарифов соответствует инфляционным ожиданиям и укладывается в предельные уровни, установленные правительством.

Другой собеседник рассказал, что в рамках новой инвестпрограммы на 2023 г. ассигнования на Восточный полигон (БАМ и Транссиб вместе с участком Артышта-Междуреченск-Тайшет) относительно уточненной инвестпрограммы текущего года увеличатся на 118 млрд руб., до 260 млрд руб. Также заметно вырастут инвестиции в ремонт и развитие путевого комплекса и других объектов инфраструктуры – до 319 млрд руб.

Собеседник издания отмечает малую вероятность освоения средств на БАМ и Транссиб в этом объеме. В этом году уровень освоения на конец августа составил 66 млрд руб., говорил замгендиректора РЖД Андрей Макаров. По итогам девяти месяцев планируется выполнить работы на 78 млрд руб., что больше, чем за весь 2021 г. Другой собеседник в отрасли отмечает, что по итогам 2013-2020 гг. средний уровень освоения средств на Восточном полигоне составлял 73 млрд руб. в год – это в 3,5 раза меньше, чем запланировано на 2023 г.

Рост тарифа на 9,8% – это примерно 190 млрд руб. дополнительных сборов с грузоотправителей. В этом году тарифы уже были проиндексированы на рекордную для последних лет величину: в начале года – на 7,7%, а с 1 июня – на 11%.