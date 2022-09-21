Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:54

Решетников предупредил, что экономика не выдержит большую индексацию тарифов РЖД

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Тарифные аппетиты ОАО "РЖД" нужно приоритизировать, экономика не справится с большой индексацией тарифов, считает глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он заявил об этом на правительственном часе в Совете Федерации.

"Нам нужны здравые решения в сфере инфраструктурных монополий, которым тоже предстоит переориентировать инвестпрограммы. Мы, не секрет, сейчас обсуждаем инвестпрограмму РЖД. Там достаточно большие аппетиты у наших коллег и задача стоит о приоритизации, потому что не можем все обеспечить за счет роста тарифов. Это неподъемно будет для нашей экономики. Поэтому предстоит просто такая вот скрупулезная работа по всем направлениям", - сказал министр.

16 сентября "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, знакомые с предложениями РЖД, сообщил, что индексация грузового железнодорожного тарифа с 1 января 2023 года может составить 9,8%. Средства нужны, чтобы обеспечить выполнение инвестпрограммы монополии. В 2022 году она должна была быть рекордной, однако РЖД еще в мае анонсировали её сокращение с 1,028 трлн рублей до 808 млрд рублей.

Источник, знакомый с ходом обсуждения, рассказал изданию, что инвестпрограмма 2022 года относительно утвержденного плана должна быть в итоге секвестрирована на 190 млрд рублей (до 838 млрд рублей), из которых 91 млрд рублей приходится на недоосвоенные относительно утвержденного в 2021 году уровня вложений в расширение БАМа и Транссиба.

Инвестпрограмма на 2023 год, по данным газеты, должна составить 1,23 трлн рублей, что больше прежнего плана (1,14 трлн рублей). Источник издания, знакомый с деталями совещания, отметил, что такой объем инвестпрограммы обусловлен необходимостью ускоренного развития Восточного полигона.

РЖД Восточный полигон Минэкономразвития Максим Решетников
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Индекс МосБиржи на старте торгов снижался к 2000п, далее начался отскок

Рубль отыграл утренние потери и вернулся к уровням закрытия вторника

Рубль отыграл утренние потери и вернулся к уровням закрытия вторника

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 7,4-9,7%

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 7,4-9,7%

Brent подорожала до $90,8 за баррель

Экспортную пошлину на пшеницу из РФ с 21 сентября снизили до 2668 рублей за тонну

Экспортную пошлину на пшеницу из РФ с 21 сентября снизили до 2668 рублей за тонну

ЦБ Армении заявил, что банки страны сами выбирают условия работы с картами системы "Мир"

ЦБ Армении заявил, что банки страны сами выбирают условия работы с картами системы "Мир"

Мосбиржа с 3 октября приостановит торги фунтом стерлингов из-за проблем в расчетах

Мосбиржа с 3 октября приостановит торги фунтом стерлингов из-за проблем в расчетах

Бюджет РФ на 2023-2025 годы планируется с дефицитом 2%, 1,4% и 0,7% ВВП

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });