Решетников предупредил, что экономика не выдержит большую индексацию тарифов РЖД

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Тарифные аппетиты ОАО "РЖД" нужно приоритизировать, экономика не справится с большой индексацией тарифов, считает глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он заявил об этом на правительственном часе в Совете Федерации.

"Нам нужны здравые решения в сфере инфраструктурных монополий, которым тоже предстоит переориентировать инвестпрограммы. Мы, не секрет, сейчас обсуждаем инвестпрограмму РЖД. Там достаточно большие аппетиты у наших коллег и задача стоит о приоритизации, потому что не можем все обеспечить за счет роста тарифов. Это неподъемно будет для нашей экономики. Поэтому предстоит просто такая вот скрупулезная работа по всем направлениям", - сказал министр.

16 сентября "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, знакомые с предложениями РЖД, сообщил, что индексация грузового железнодорожного тарифа с 1 января 2023 года может составить 9,8%. Средства нужны, чтобы обеспечить выполнение инвестпрограммы монополии. В 2022 году она должна была быть рекордной, однако РЖД еще в мае анонсировали её сокращение с 1,028 трлн рублей до 808 млрд рублей.

Источник, знакомый с ходом обсуждения, рассказал изданию, что инвестпрограмма 2022 года относительно утвержденного плана должна быть в итоге секвестрирована на 190 млрд рублей (до 838 млрд рублей), из которых 91 млрд рублей приходится на недоосвоенные относительно утвержденного в 2021 году уровня вложений в расширение БАМа и Транссиба.

Инвестпрограмма на 2023 год, по данным газеты, должна составить 1,23 трлн рублей, что больше прежнего плана (1,14 трлн рублей). Источник издания, знакомый с деталями совещания, отметил, что такой объем инвестпрограммы обусловлен необходимостью ускоренного развития Восточного полигона.