Lamb Weston Maijor вышла из российского бизнеса по производству картофеля фри

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Нидерландская Lamb Weston Maijor (LWM) вышла из российского бизнеса по производству картофеля фри.

Согласно данным ЕГРЮЛ, с 13 сентября 74,9%-я доля LWM в ООО "ЛВМ Рус" находится на балансе самой российской компании.

Владельцем оставшихся 25,1% является Владимир Цыганов. Ранее ООО "ЛВМ Рус" принадлежало LWM и Цыганову.

Завод по производству картофеля фри был введен LWM и компанией "Белая дача трейдинг" в Липецкой области в апреле 2018 года. Мощности предприятия, в которое было вложено 8,7 млрд рублей, рассчитаны на переработку 200 тыс. тонн картофеля в год.

В начале 2021 года "Белая дача трейдинг" вышла из состава акционеров компании, продав свою долю (25,1%) Цыганову – давнему партнеру основателя группы "Белая дача" Виктора Семенова.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка ООО "ЛВМ Рус" в 2021 году выросла до 8,218 млрд рублей с 5,129 млрд рублей годом ранее, чистая прибыль – до 1,469 млрд рублей с 816,7 млн рублей соответственно.

"ЛВМ Рус" владеет компанией "ЛВМ Фарминг" (Тамбовская область), которая занимается обеспечением предприятия картофелем.