Производитель упаковки Ball продал бизнес в России группе Arnest за $530 млн

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Американская Ball Corporation, завершила продажу своего российского бизнеса по производству алюминиевой упаковки для напитков. Покупателем стала Arnest Group, сумма сделки составила $530 млн, говорится в сообщении Ball.

Президент и гендиректор Ball Corporation Дэн Фишер через пресс-службу назвал сделку "результатом размышлений многих месяцев, по итогам которых было найдено решение, наилучшим образом обеспечивающее будущее сотрудников и активов Ball в России".

"Мы считаем, что это хороший выход для Ball в сложившихся геополитических условиях", - отметил он.

Закрытие сделки не подлежит обременениям, все необходимые разрешения получены. Ожидается, что продажа не повлияет на бизнес Ball за пределами России.

Ball в марте решила уйти с российского рынка, а также объявила о прекращении инвестиций в России на фоне конфликта России с Украиной.

Российский бизнес Ball в 2021 году обеспечил около 4% общей выручки компании (составила $13,8 млрд) и 8% от операционной прибыли. Заводы компании в России произвели около 5% от мировых поставок банок для напитков (всего 112,5 млрд банок).

В России Ball представлена тремя заводами, расположенными в Наро-Фоминске (Московская область), Всеволожске (Ленинградская область) и Аргаяше (Челябинская область).

В 2021 году компания объявила о планах строительства четвертого завода в Ульяновске.

Arnest (АО "Арнест") является крупнейшим производителем парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции в аэрозольной упаковке в России. В прошлом подразделение Ball по производству аэрозолей работало с командой Arnest, отметила американская компания.