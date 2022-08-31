Инфляция во Франции в августе замедлилась до 6,5%

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в августе увеличились на 6,5% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления Insee.

Таким образом, темпы роста замедлились по сравнению с 6,8% в июле. Аналитики ожидали ослабления всего до 6,7%, сообщает Trading Economics.

Инфляция в августе составила 0,4% относительно предыдущего месяца. Эксперты прогнозировали 0,6%. В июле цены выросли на 0,3%.

Потребительские цены, рассчитанные по французским стандартам, увеличились на 5,8% за год. Консенсус предполагал повышение на 6,1%, как и в июле, когда инфляция была максимальной за 37 лет.

Ослабление темпов роста цен произошло впервые более чем за год, что было обусловлено менее значительным подорожанием энергоносителей (на 22,2% в августе после роста на 28,5% месяцем ранее) и свежих продуктов (3% против 5,2%). Между тем стоимость продуктов питания в целом повысилась в этом месяце на 7,7% (в июле - на 6,8%). Услуги подорожали на 3,9%, как и в прошлом месяце.

Тем временем потребительские расходы во Франции в июле упали на 0,8% относительно предыдущего месяца.

Средний прогноз экспертов предполагал снижение на 0,3%, по данным Trading Economics. Респонденты агентства Bloomberg прогнозировали сокращение на 0,2%.

Согласно пересмотренным данным, в июне расходы выросли на 0,1%, а не на 0,2%, как было объявлено ранее.