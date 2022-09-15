Прибыль "Роснефти" по МСФО в I полугодии выросла на 13,1% год к году

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в первом полугодии 2022 года выросла на 13,1% год к году, до 432 млрд руб., сообщила компания.

Выручка увеличилась на 32,5% - до 5,172 трлн руб.

Капитальные затраты компании за первое полугодие составили 527 млрд рублей, что на 14,1% выше относительно аналогичного периода 2021 года. "Увеличение в основном связано с плановым ростом инвестиций в проект "Восток Ойл", - уточнила "Роснефть".

Комментируя результаты деятельности компании, глава "Роснефти" Игорь Сечин сказал: "В течение I полугодия 2022 года "Роснефть" находилась под беспрецедентным давлением негативных факторов внешней среды и незаконных санкций. Однако благодаря высокой операционной эффективности и соответствующим управленческим решениям мы сумели обеспечить непрерывность деятельности и продемонстрировать стабильные результаты. Компания увеличила чистую прибыль на 13%, до 432 млрд руб., а также укрепила финансовую устойчивость, сократив долговые обязательства на 12% с начала года".

"В интересах наших акционеров и в полном соответствии с дивидендной политикой в июне 2022 г. годовое собрание утвердило дивиденды. По итогам 2021 г. нашим акционерам, включая компанию BP, было выплачено более 441 млрд руб. Финансовые результаты за I полугодие 2022 года формируют надежную основу для промежуточных дивидендов и дальнейшего роста суммарных выплат по итогам года", - добавил он.