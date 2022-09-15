"Роснефть" рассчитывает увеличить ресурсную базу на Таймырском кластере до 6,5 млрд т

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - "Роснефть" рассчитывает на Таймырском кластере, где реализуется масштабный проект "Восток Ойл", увеличить ресурсную базу до 6,5 млрд т., сообщила компания.

"Компания в ходе комплексных геологоразведочных работ по проекту "Восток Ойл" подтвердила существенное увеличение запасов нефти. На левом берегу р. Енисей на Западно-Иркинском месторождении по результатам бурения скважин Западно-Иркинская 32 и Западно-Иркинская 54 Государственной комиссией по запасам утверждено открытие двух новых залежей с извлекаемыми запасами нефти в объеме 101,4 млн тонн", - говорится в пресс-релизе компании.

Также на правом берегу Енисея в результате испытания скважины Песчаная-1 Пайяхского месторождения до проведения операции гидроразрыва пласта в интервале глубин порядка 3 300 м получен фонтан безводной нефти при пластовом давлении 600 Атм. Это существенно превышает прогнозные характеристики и улучшает эффективность освоения Пайяхского месторождения. Ведется подготовка к проведению ГРП и бурению куста эксплуатационных скважин.

"Все изложенное в совокупности с результатами проведения сейсморазведочных работ 3D на Таймырском кластере позволяет говорить о существенном, порядка 300 млн т, увеличении ресурсной базы проекта до 6,5 млрд т", - подчеркивает "Роснефть".