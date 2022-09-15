Маркетплейсы принесли малому и среднему бизнесу РФ почти треть выручки в 2021 году

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Маркетплейсы стали основным драйвером роста малого и среднего предпринимательства (МСП) в РФ и принесли предпринимателям около трети (29%) выручки в 2021 году. Об этом свидетельствуют данные исследования компании ДРТ (бывшая Deloitte в России).

Росту интереса к маркетплейсам способствовало начало пандемии: 60% опрошенных представителей сегмента МСП сообщили о начале или расширении работы с маркетплейсами с 2020 года. На сегодняшний день МСП составляют более 70% продавцов на маркетплейсах, говорится в сообщении ДРТ.

Также большинство (73%) предпринимателей отмечают увеличение выручки благодаря сотрудничеству с маркетплейсами, а у 25% из них выручка выросла более чем на 50%.

Работа с маркетплейсами позволяет предпринимателям сохранить бизнес в целом: об этом заявил каждый четвертый (26%), опрошенный ДРТ. Около 13% МСП предпочитают реализовывать товары только на маркетплейсах.

Большинство крупных маркетплейсов развиваются в рамках экосистемной модели бизнеса: например, Ozon и Wildberries образуют собственные экосистемы, а "Яндекс Маркет", AliExpress и "Сбермегамаркет" входят в экосистему материнских компаний. Сервисами экосистем пользуются большинство (84%) малых и средних компаний. Среди таких сервисов – облачные сервисы, онлайн-бухгалтерия, кредиты и программы лояльности.

В 2022-2023 годах наиболее актуальными проблемами МСП будут оптимизация администрирования бизнеса, логистика и доступ к ресурсам. "Для МСП новыми вызовами станут усложнение зарубежных поставок и снижение спроса на большинство товаров. В связи с этим малый бизнес будет вынужден искать новые возможности для развития и оптимизации работы с использованием нефинансовых сервисов экосистем, таких как инструменты для аналитики и учета, обучение предпринимателей и нетворкинг, а также юридическая поддержка", - отметил руководитель исследовательского центра ДРТ Виталий Михальчук (его слова процитированы в сообщении).

Российские экосистемы и маркетплейсы продолжат расти, но темпы роста замедлятся по сравнению с прошлым годом из-за снижения покупательной способности населения и насыщения рынка, считает он. Консолидация продолжится вокруг наиболее крупных универсальных площадок – Ozon и Wildberries, прогнозирует эксперт.