На морские грузоперевозки в Калининград в 2022 году выделят 1,3 млрд рублей субсидий

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Правительство в 2022 году выделит свыше 1,3 млрд рублей на субсидирование судоходным компаниям тарифов морской доставки грузов в/из Калининградской области, сообщил на заседании премьер-министр Михаил Мишустин.

Субсидирование перевозок вводят, чтобы не допустить роста цен на товары и поддержать местные промышленные предприятия, объяснил он.

"Рассчитываем, что по льготному тарифу суммарно в обе стороны до конца декабря будет перевезено около 900 тыс. тонн грузов. Речь, в том числе, идет и о нефти и нефтепродуктах, угле, цементе, торфе, строительном кирпиче, а также автомобилях и мебели", - сказал Мишустин и потребовал оперативно организовать работу по распредедлениию субсидий между судоходными компаниями.

Средства будут выделены из резервного фонда правительства, сообщали ранее в пресс-службе кабмина. Распорядителем субсидий будет Росморречфлот.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ранее заявлял, что правительство России субсидирует тарифы морской доставки грузов в область из портов на основной территории страны и что стоимость перевозок по морю должна будет составлять столько же, как и по железной дороге.

Сейчас в Калининградскую область грузы морем доставляют по двум регулярным линиям: Усть-Луга - Балтийск и Бронка - Калининград. На маршруте Усть-Луга - Балтийск работают железнодорожные паромы "Амбал", "Балтийск" и "Маршал Рокоссовский", а также судно типа ro-ro/lo-lo "Урса Майор". На маршруте Бронка - Калининград грузы перевозят сухогруз "Холмогоры" и СТК-1004. Ожидается, что в конце сентября на паромную линию Усть-Луга - Балтийск выйдет новый паром "Генерал Черняховский".