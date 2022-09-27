Еще одно крупное судно вышло на грузовую линию между Балтийском и Усть-Лугой

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Судно Sparta начало совершать регулярные рейсы на грузовой морской линии Усть-Луга - Балтийск, сообщил в Telegram губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Он отметил, что это универсальное грузовое судно, конструкция которого позволяет перевозить любые типы грузов различного целевого назначения.

"Это позволит смягчить проблему очередей компаний, желающих перевезти в регион или из него свои грузы", - считает глава региона.

Судно поставили на маршрут после просьбы Алиханова к президенту Владимиру Путину поручить "перебросить в дополнение к уже работающим на линии "Усть-Луга - Калининград" судно для перевозок накатных грузов из других бассейнов".

Как рассказал "Интерфаксу" представитель ООО "Транс-Бизнес-Консалтинг" (генеральный агент линии Усть-Луга - Балтийск) Виталий Омельченко, "в своем первом рейсе Sparta полностью загружена только контейнерами". "На его борту находятся 340 TEU. Возможности парохода по перевозке контейнеров будут самыми большими среди судов и паромов, занятых на грузоперевозках в Калининградскую область", - сказал он.

По его словам, сейчасв Усть-Луге имеет место некоторое скопление контейнеров, готовых к отправке в Калининградскую область. Sparta за несколько рейсов ликвидирует эту очередь, считает Омельченко.

"Предполагается, что и в дальнейшем это судно будет перевозить только контейнеры. Наличие судовых кранов грузоподъемностью по 240 тонн каждый и кормовой грузовой рампы позволяет осуществлять грузообработку вертикальным и горизонтальным способом. При максимальной загрузке за один рейс теплоход готов перевозить более 6,5 тыс. тонн грузов", - заключил Омельченко.

Владельцем судна Sparta является ООО "Оборонлогистика".

Значимость калининградской грузовой морской линии повысилась после того, как Литва ввела с 17 июня ограничения на железнодорожный и автомобильный транзит подсанкционных грузов. С 22 июля Литва сняла ограничения на железнодорожный транзит с определенными оговорками и квотами на объемы различных грузов, однако эти квоты постепенно выбираются. При этом транзит через Литву подсанкционных грузов автотранспортом по-прежнему запрещен.

Перевозки грузов по морю в Калининградскую область из других регионов России осуществляются по двум регулярным линиям: Усть-Луга - Балтийск и Бронка-Калининград. На маршруте Усть-Луга - Балтийск работают железнодорожные паромы "Амбал", "Балтийск" и "Маршал Рокоссовский", а также судно типа ro-ro/lo-lo "Урса Майор". На маршруте Бронка-Калининград грузы перевозят сухогрузы "Холмогоры", "СТК-1004", "СТК-1019" и "СТК-1023".