"Черкизово" планирует увеличить мощности по производству курятины до миллиона тонн

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Группа "Черкизово", один из ведущих производителей мясной продукции в РФ, планирует увеличить мощности по производству мяса курицы до 1 млн тонн, свинины – до 500 тыс. тонн в год. Об этом говорится в презентации компании к выпуску облигаций.

Группа не указывает конкретные сроки, говоря лишь о "среднесрочном целевом показателе". В 2021 году производство курятины составило 711 тыс. тонн, свинины – 240 тыс. тонн.

Кроме того, мощности по производству мяса индейки планируется увеличить до 75 тыс. тонн. В прошлом году мяса индейки было выработано 52 тыс. тонн.

Как отмечает компания, рост производства направлен, прежде всего, на увеличение загрузки мощностей в сегменте переработки. В презентации напоминается, что группа планирует создать в Тульской области крупный мясоперерабатывающий кластер.

"Черкизово" также рассчитывает увеличивать производство комбикормов за счет реконструкции и расширения имеющихся мощностей, Перспективы развития растениеводства группа связывает с совершенствованием методов землепользования, оптимизацией севооборота и роста урожайности сельхозкультур.

"В ближайшие годы мы намерены обеспечить рост с опережением рынка и повышение рентабельности за счет увеличения доли выручки от продажи высокомаржинальных товаров", - говорится в презентации.

В 2021 году доля высокомаржинальной продукции в выручке группы составила 70% против 54% в 2017 году. Целевой показатель - 80%.

Кроме того, доля брендированной продукции в выручке в 2021 году составила 54%.

Как сообщалось, выручка группы в 2021 году составила 158 млрд рублей против 128,8 млрд рублей в 2020 году. В первом полугодии этого года она достигла 88,9 млрд рублей, что на 20,1% больше, чем годом ранее.

Группа "Черкизово" объединяет 11 птицеводческих комплексов, 16 свинокомплексов, 11 мясоперерабатывающих предприятий, а также 9 комбикормовых заводов и 300 тыс. га сельскохозяйственных земель. Компания является лидером по реализации мяса курицы (711 тыс. тонн в 2021 году) и производству комбикормов (2,1 млн тонн), занимает второе место по продажам мяса индейки (52 тыс. тонн) и третье - по продажам продукции мясопереработки (136 тыс. тонн). В производстве свинины "Черкизово" находится на восьмом месте (240 тыс. тонн).