Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:37

Группа "Черкизово" создала IT-компанию

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Группа "Черкизово", один из ведущих производителей мясной продукции в РФ, создала IT-компанию - ООО "Черкизово-Инфотех", сообщается в ЕГРЮЛ.

"Это сервисная структура, которая будет специализироваться на оказании различных IT-услуг компаниям, входящим в группу", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Черкизово".

Группа "Черкизово" объединяет 11 птицеводческих комплексов, 16 свинокомплексов, 11 мясоперерабатывающих предприятий, а также 9 комбикормовых заводов и 300 тысяч га сельскохозяйственных земель. Компания лидирует в России по продажам мяса птицы (711 тысяч тонн в 2021 году) и производстве комбикормов (2,1 млн тонн), занимает второе место по продажам мяса индейки (52 тысячи тонн) и третье - по продажам продукции мясопереработки (136 тысяч тонн). В производстве свинины "Черкизово" находится на восьмом месте (240 тысяч тонн).

Выручка группы в 2021 году составила 158 млрд рублей против 128,8 млрд рублей в 2020 году. В первом полугодии этого года она достигла 88,9 млрд рублей, что на 20,1% больше, чем годом ранее.

Черкизово Черкизово-Инфотех
Купить подписку на профессиональную ленту Получать Digital новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло в мире технологий за неделю. Вечерний дайджест

Что произошло в мире технологий за неделю. Вечерний дайджест

Минцифры заморозило программу по подключению школ к Wi-Fi

Минцифры заморозило программу по подключению школ к Wi-Fi
Военная операция на Украине

Глава Минцифры сообщил о единичных случаях мобилизации айтишников с правом отсрочки

Доступ к "Госуслугам" по самостоятельно размещенной биометрии может появиться 15 декабря

Доступ к "Госуслугам" по самостоятельно размещенной биометрии может появиться 15 декабря

Суд в Москве назначил Amazon два штрафа на общую сумму 4 млн рублей

Суд в Москве назначил Amazon два штрафа на общую сумму 4 млн рублей

Минцифры разрешило айтишникам повторно просить об отсрочке от мобилизации при смене работы

Что произошло в мире технологий за неделю. Вечерний дайджест

Что произошло в мире технологий за неделю. Вечерний дайджест

Приложение "ВКонтакте" снова доступно в App Store

Минцифры РФ опровергло информацию об утечке данных пользователей Госуслуг

На "Госуслугах" запущена форма для аккредитации IT-компаний

На "Госуслугах" запущена форма для аккредитации IT-компаний
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });