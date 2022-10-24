Группа "Черкизово" создала IT-компанию

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Группа "Черкизово", один из ведущих производителей мясной продукции в РФ, создала IT-компанию - ООО "Черкизово-Инфотех", сообщается в ЕГРЮЛ.

"Это сервисная структура, которая будет специализироваться на оказании различных IT-услуг компаниям, входящим в группу", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Черкизово".

Группа "Черкизово" объединяет 11 птицеводческих комплексов, 16 свинокомплексов, 11 мясоперерабатывающих предприятий, а также 9 комбикормовых заводов и 300 тысяч га сельскохозяйственных земель. Компания лидирует в России по продажам мяса птицы (711 тысяч тонн в 2021 году) и производстве комбикормов (2,1 млн тонн), занимает второе место по продажам мяса индейки (52 тысячи тонн) и третье - по продажам продукции мясопереработки (136 тысяч тонн). В производстве свинины "Черкизово" находится на восьмом месте (240 тысяч тонн).

Выручка группы в 2021 году составила 158 млрд рублей против 128,8 млрд рублей в 2020 году. В первом полугодии этого года она достигла 88,9 млрд рублей, что на 20,1% больше, чем годом ранее.