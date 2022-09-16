Золото продолжило дешеветь после падения до минимума с апреля 2020 года

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Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Цены на золото продолжают снижаться в пятницу после падения до минимумов более чем за два года накануне.

Котировки декабрьских контрактов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к 11:07 по московскому времени опустились на 0,86% - до $1662,80 за тройскую унцию.

Серебро с поставкой в декабре упало в цене на 2,1%, до $18,865 за унцию.

Цены на золото накануне снизились на 1,9%, максимальными темпами с начала июля, и завершили торги на самой низкой отметке с 3 апреля 2020 года - $1677,30 за унцию.

Драгметаллы продолжают реагировать на обнародованные во вторник данные об августовской инфляции в США, которая оказалась выше ожиданий рынка, пишет MarketWatch. Это подстегнуло опасения, что Федрезерв продолжит агрессивно повышать ставки, что в свою очередь поддержало доллар и оказало давление на сырьевые товары.

Следующее заседание ФРС пройдет 20-21 сентября, и рынок уверен, что американский Центробанк повысит ставку как минимум на 75 базисных пунктов - а некоторые аналитики полагают, что подъем может составить даже 100 б.п.

"В условиях растущих процентных ставок во всем мире инвесторы предпочитают продавать активы, не приносящие процентного дохода, включая акции с низкими дивидендами и металлы, - отметил рыночный аналитик City Index Фавад Разакзада. - Металлы также требуют затрат на хранение, что делает их еще менее привлекательными с инвестиционной точки зрения".