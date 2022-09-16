Fitch повысило прогнозы цен на энергетический уголь, снизило оценки для металлов
Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Агентство Fitch Ratings снизило оценки стоимости железной руды, цветных металлов и коксующегося угля на краткосрочную перспективу, которые оно использует в прогнозах операционной деятельности и финансовых показателей компаний отрасли.
Это отражает их текущие низкие цены, а также неопределенность в отношении спроса на эти виды сырья в ближайшее время, говорится в сообщении агентства.
Аналитики Fitch повысили кратко- и среднесрочные прогнозы для цен на энергетический уголь на фоне роста спроса на него из-за энергетического кризиса в Европе.
"Снижение нами оценок для меди на 2022-2023 годы отражает замедление глобального экономического роста и ожидания более слабого спроса в краткосрочной перспективе по сравнению с предложением, что, как мы предполагаем, приведет к небольшому профициту в 2023 году, - говорится в отчете. - Мы ожидаем небольшого увеличения спроса в Китае в 2022-2023 годах из-за периодических локдаунов и спада в строительном секторе страны, в то время как рост потребления в других регионах будет лишь незначительно выше, чем в КНР".
Тем не менее, отмечают эксперты, среднесрочные перспективы остаются стабильными, поскольку на энергопереход будет приходиться примерно половина мирового повышения спроса на медь в ближайшие пять лет.
Понижение прогноза стоимости желруды и угля отражает уменьшение цен с начала года из-за сокращения спроса на сталь, особенно в Китае.
"Это приводит к уменьшению выплавки стали и снижению спроса на металлургические ресурсы, падению маржи производителей стали и наращиванию запасов железной руды. В то же время предложение угля улучшилось, поскольку производство в Австралии восстановилось, а российские производители перенаправили часть своей добычи из Европы в Азию", - говорится в сообщении.
При этом рынок энергетического угля выигрывает от высокого спроса, в том числе со стороны КНР, и повышения цен на энергоносители, особенно в Европе, что приводит к усилению зависимости от производства энергии с использованием угля, полагают в Fitch.
"Мы ухудшили прогноз цен на никель на 2022 год из-за низкого спроса со стороны производителей нержавеющей стали, в то время как объемы выпуска остаются высокими, особенно в России и Индонезии. Однако долгосрочный спрос со стороны производителей электромобилей должен поддерживать долгосрочные цены на никель", - сообщается в отчете.
Оценки в отношении золота на все периоды остались без изменения, что обусловлено инвестиционным статусом драгметалла как актива "безопасной гавани" на фоне высокой геополитической нестабильности и инфляционного давления.
Прогнозы цен на сырье (долларов США за тонну, если не указано другое):
|Сырье:
|2022г
|2022г
|2023г
|2023г
|2024г
|2024г
|2025г
|2025г
|долгосроч.
|прогноз
|-
|старый
|новый
|старый
|новый
|старый
|новый
|старый
|новый
|старый
|новый
|никель
|25000
|24000
|20000
|20000
|17000
|17000
|15000
|15000
|15000
|15000
|медь
|9500
|8700
|8500
|8500
|7500
|7500
|7500
|7500
|7000
|7000
|цинк
|3600
|3400
|3000
|2800
|2500
|2500
|2200
|2200
|2100
|2100
|алюминий
|2950
|2700
|2600
|2500
|2500
|2500
|2250
|2250
|2000
|2000
|золото, $ за унцию
|1800
|1800
|1600
|1600
|1400
|1400
|1300
|1300
|1300
|1300
|коксующийся уголь
|400
|400
|370
|200
|200
|140
|140
|140
|140
|140
|энергетический уголь, Австралия
|270
|360
|120
|240
|87
|90
|80
|83
|63
|63
|энергетический уголь, Китай
|162
|176
|107
|130
|97
|100
|90
|93
|78
|78
|железная руда, Китай
|120
|115
|85
|85
|75
|75
|70
|70
|70
|70