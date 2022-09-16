Fitch повысило прогнозы цен на энергетический уголь, снизило оценки для металлов

Это отражает их текущие низкие цены, а также неопределенность в отношении спроса на эти виды сырья в ближайшее время, говорится в сообщении агентства.

Аналитики Fitch повысили кратко- и среднесрочные прогнозы для цен на энергетический уголь на фоне роста спроса на него из-за энергетического кризиса в Европе.

"Снижение нами оценок для меди на 2022-2023 годы отражает замедление глобального экономического роста и ожидания более слабого спроса в краткосрочной перспективе по сравнению с предложением, что, как мы предполагаем, приведет к небольшому профициту в 2023 году, - говорится в отчете. - Мы ожидаем небольшого увеличения спроса в Китае в 2022-2023 годах из-за периодических локдаунов и спада в строительном секторе страны, в то время как рост потребления в других регионах будет лишь незначительно выше, чем в КНР".

Тем не менее, отмечают эксперты, среднесрочные перспективы остаются стабильными, поскольку на энергопереход будет приходиться примерно половина мирового повышения спроса на медь в ближайшие пять лет.

Понижение прогноза стоимости желруды и угля отражает уменьшение цен с начала года из-за сокращения спроса на сталь, особенно в Китае.

"Это приводит к уменьшению выплавки стали и снижению спроса на металлургические ресурсы, падению маржи производителей стали и наращиванию запасов железной руды. В то же время предложение угля улучшилось, поскольку производство в Австралии восстановилось, а российские производители перенаправили часть своей добычи из Европы в Азию", - говорится в сообщении.

При этом рынок энергетического угля выигрывает от высокого спроса, в том числе со стороны КНР, и повышения цен на энергоносители, особенно в Европе, что приводит к усилению зависимости от производства энергии с использованием угля, полагают в Fitch.

"Мы ухудшили прогноз цен на никель на 2022 год из-за низкого спроса со стороны производителей нержавеющей стали, в то время как объемы выпуска остаются высокими, особенно в России и Индонезии. Однако долгосрочный спрос со стороны производителей электромобилей должен поддерживать долгосрочные цены на никель", - сообщается в отчете.

Оценки в отношении золота на все периоды остались без изменения, что обусловлено инвестиционным статусом драгметалла как актива "безопасной гавани" на фоне высокой геополитической нестабильности и инфляционного давления.

Прогнозы цен на сырье (долларов США за тонну, если не указано другое):