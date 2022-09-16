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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:29

Fitch повысило прогнозы цен на энергетический уголь, снизило оценки для металлов

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Агентство Fitch Ratings снизило оценки стоимости железной руды, цветных металлов и коксующегося угля на краткосрочную перспективу, которые оно использует в прогнозах операционной деятельности и финансовых показателей компаний отрасли.

Это отражает их текущие низкие цены, а также неопределенность в отношении спроса на эти виды сырья в ближайшее время, говорится в сообщении агентства.

Аналитики Fitch повысили кратко- и среднесрочные прогнозы для цен на энергетический уголь на фоне роста спроса на него из-за энергетического кризиса в Европе.

"Снижение нами оценок для меди на 2022-2023 годы отражает замедление глобального экономического роста и ожидания более слабого спроса в краткосрочной перспективе по сравнению с предложением, что, как мы предполагаем, приведет к небольшому профициту в 2023 году, - говорится в отчете. - Мы ожидаем небольшого увеличения спроса в Китае в 2022-2023 годах из-за периодических локдаунов и спада в строительном секторе страны, в то время как рост потребления в других регионах будет лишь незначительно выше, чем в КНР".

Тем не менее, отмечают эксперты, среднесрочные перспективы остаются стабильными, поскольку на энергопереход будет приходиться примерно половина мирового повышения спроса на медь в ближайшие пять лет.

Понижение прогноза стоимости желруды и угля отражает уменьшение цен с начала года из-за сокращения спроса на сталь, особенно в Китае.

"Это приводит к уменьшению выплавки стали и снижению спроса на металлургические ресурсы, падению маржи производителей стали и наращиванию запасов железной руды. В то же время предложение угля улучшилось, поскольку производство в Австралии восстановилось, а российские производители перенаправили часть своей добычи из Европы в Азию", - говорится в сообщении.

При этом рынок энергетического угля выигрывает от высокого спроса, в том числе со стороны КНР, и повышения цен на энергоносители, особенно в Европе, что приводит к усилению зависимости от производства энергии с использованием угля, полагают в Fitch.

"Мы ухудшили прогноз цен на никель на 2022 год из-за низкого спроса со стороны производителей нержавеющей стали, в то время как объемы выпуска остаются высокими, особенно в России и Индонезии. Однако долгосрочный спрос со стороны производителей электромобилей должен поддерживать долгосрочные цены на никель", - сообщается в отчете.

Оценки в отношении золота на все периоды остались без изменения, что обусловлено инвестиционным статусом драгметалла как актива "безопасной гавани" на фоне высокой геополитической нестабильности и инфляционного давления.

Прогнозы цен на сырье (долларов США за тонну, если не указано другое):

Сырье: 2022г 2022г 2023г 2023г 2024г 2024г 2025г 2025г долгосроч. прогноз
- старый новый старый новый старый новый старый новый старый новый
никель 25000 24000 20000 20000 17000 17000 15000 15000 15000 15000
медь 9500 8700 8500 8500 7500 7500 7500 7500 7000 7000
цинк 3600 3400 3000 2800 2500 2500 2200 2200 2100 2100
алюминий 2950 2700 2600 2500 2500 2500 2250 2250 2000 2000
золото, $ за унцию 1800 1800 1600 1600 1400 1400 1300 1300 1300 1300
коксующийся уголь 400 400 370 200 200 140 140 140 140 140
энергетический уголь, Австралия 270 360 120 240 87 90 80 83 63 63
энергетический уголь, Китай 162 176 107 130 97 100 90 93 78 78
железная руда, Китай 120 115 85 85 75 75 70 70 70 70
Fitch Китай Европа Индонезия Австралия
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