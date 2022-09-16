Дизель готовится к зиме. Обзор

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Каждый год наступление холодов вызывает на топливном рынке России сезонную лихорадку - будет ли в достатке зимнего дизельного топлива (ДТз), и на какой уровень поднимутся биржевые цены? В этом году еще сентябрь в разгаре, а биржевая стоимость ДТз уже подбиралась к пикам прошлого года. Сказывается нестабильность ситуации в политике и экономике, добавляют нервозности новые отраслевые обстоятельства.

Так, долгое время суррогатное топливо было составной частью поставок ДТз на ряд АЗС, но из-за ужесточения законодательства суррогат фактически ушел с отечественного рынка. Кроме того, снижается выработка керосина, используемого при производстве заводского ДТз. А еще обсуждается тема достаточности объема депрессорных присадок, ранее поставлявшихся из-за рубежа, которые в некоторых случаев необходимы для изготовления зимнего ДТ.

Какие сложности могут возникнуть с обеспечением внутреннего рынка морозостойким топливом в зимний период, как изменится его потребление в непрогнозируемом сезоне 2022-2023 годов, и какую позицию занимают регуляторы - в обзоре "Интерфакса".

Спрос - главный вопрос

Вопросом о том, сколько стране нужно нефтепродуктов в новых геополитических условиях, задаются сейчас многие участники экономических процессов. Каким может быть спрос на зимнее дизельное топливо - одна из актуальных тем. По оценке Минэнерго, предоставленной в ответ на запрос агентства, спрос на ДТз в этом году сохранится на уровне предыдущего, то есть около 20 млн тонн, при этом порядка 90% производства, как и ранее, продолжит поставляться на внутренний рынок.

Эта оценка примерно совпадает с ожиданиями консультационной компании "ИнфоТЭК-консалт". Если спрос на зимнее дизельное топливо в период 2019-2020 гг. составлял порядка 18,2 млн тонн, то в 2022-2023 гг. будет на уровне 19 млн тонн (что несколько ниже потребления ДТ зимой 2021-2022 в силу ухудшения макроэкономической обстановки), сказал эксперт "ИнфоТЭК-консалт" Дмитрий Забелин.

Потребность в зимнем ДТ зависит от продолжительности и масштабности холодного сезона, добавил главный аналитик по макроэкономике, рынкам нефти и нефтепродуктов ООО "Петролеум Трейдинг" (крупнейший частный топливный трейдер) Андрей Дьяченко. Еще один фактор, влияющий на объем спроса, - это экономическая активность, добавляет он. Если экономические тенденции будут негативными, снизится и объем потребления ДТз.

"Из годового суммарного объема производства ДТ на уровне 78 млн тонн на зимние сорта приходится порядка 14 млн. С учетом текущих макроэкономических данных и базового сценария на ближайшие 6 месяцев такого объема производства будет достаточно, чтобы закрыть потребности внутреннего рынка. Вероятно, до конца этого года спрос на дизельное топливо будет демонстрировать относительную стабильность. В январе-феврале, вероятно, мы увидим ослабление спроса. Но вряд ли объем потребления зимнего ДТ опустится ниже значений в 12 млн тонн за период с сентября по март", - считает эксперт.

К зиме готовы

По мнению Дьяченко из "Петролеум Трейдинг", отечественная переработка (в лице ВИНК) подготовлена к предстоящему сезону и обеспечит потребности внутреннего рынка зимним топливом.

"Модернизированные производства позволяют выпускать топливо вплоть до арктического без применения дополнительных присадок. Проблемы могут возникнуть у небольших НПЗ, которые не инвестировали в модернизацию, так как экономическая обоснованность таких инвестиций напрямую зависит от объемов переработки. Кто-то из них будет решать проблему через параллельный импорт необходимых присадок, кто-то через альтернативных поставщиков, включая российских производителей. Кто-то, возможно, пойдет по пути блендинга (смешивая летнее ДТ с керосином)", - отметил он.

"Я не исключаю сценария активизации внутрирыночной борьбы, когда компании, решившие технологические задачи по производству зимнего ДТ, будут выдавливать с рынка своих менее расторопных конкурентов", - рассуждает эксперт.

Забелин из "ИнфоТЭК-консалт" добавил, что недавно запущенные установки депарафинизации на Омском НПЗ и ТАНЕКО позволят увеличить выпуск классового зимнего и арктического дизтоплива. "Прогнозируемый уровень производства классового дизельного топлива в стране при отсутствии экспортных отгрузок позволит практически полностью покрыть потребности в зимнем ДТ, а недостающий объем покроется за счет поставок газойлевых топлив", - сказал он.

Другие факторы

Консультант исследовательской группы "Петромаркет" Мария Арье предлагает посмотреть на ситуацию с другого ракурса. Фактически переход на зимнее дизтопливо в России еще не начался (в рознице продукт реализуется в ограниченном числе регионов), но уже можно заметить активизацию торговли зимним ДТ на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ): "Сейчас объем реализации с НПЗ зимних сортов дизтоплива составляет уже 12% от общего объема реализации дизельного топлива по сравнению с 6% в августе, хотя он все еще далек от пиковых сезонных уровней (50-60%)".

"Ситуация текущего года довольно нестандартная. В первые две недели сентября среднесуточный объем реализации ДТз на бирже на 20% превышает аналогичный показатель прошлого года. При этом торговля идет по очень высоким ценам: спред между ценами на зимние сорта дизтоплива и летними "на воротах" НПЗ, реализующих оба продукта, составляет 8,8 тыс. руб./т, в то время как в прошлом - всего 3,8 тыс. руб./т. Одновременно с этим в текущем году наблюдается раннее начало накопления запасов ДТз на предприятиях нефтепродуктообеспечения (ПНПО) ВИНК. Так, по состоянию на 1 сентября запасы зимнего дизеля на ПНПО более чем на 50% превышали соответствующий показатель прошлого года", - поясняет консультант "Петромаркета".

По мнению Арье, все это может свидетельствовать о том, что участники рынка опасаются дефицита зимнего дизтоплива. "Исторически возникающий на рынке зимнего топлива дефицит покрывался за счет суррогатов - продуктов, получаемых путем смешения авиационного керосина и среднедистиллятных топлив (включая летние сорта заводского дизтоплива) на нефтебазах. Однако в этом году ситуация такова, что может возникнуть и дефицит суррогатного продукта. А объемы поставок авиакеросина на смешение зимнего дизтоплива на нефтебазах в период с мая по август текущего года снизились почти в 4,5 раза относительно аналогичного периода предыдущего года: с 544 до 123 тыс. т. Причиной такой динамики можно считать высокие значения "демпфера": получающие его НПЗ имели возможность реализовывать свой продукт по сравнительно более низким ценам, в то время как не получающие "демпфер" производители суррогатного продукта столкнулись с невыгодностью его реализации", - аргументирует свою позицию эксперт.

Дефицита нет

Регуляторы традиционно уверены в стабильности рынка нефтепродуктов России, в том числе зимой 2022-2023 годов. "В грядущем осенне-зимнем периоде российский топливный рынок сохранит сбалансированность, удовлетворив весь складывающийся на внутреннем рынке спрос, в том числе по зимнему дизелю", - заявили в Минэнерго.

В ведомстве отметили, что российские НПЗ хорошо подготовились к зимнему сезону - завершилась большая часть модернизаций НПЗ, в том числе направленных на увеличение выпуска зимних сортов дизельного топлива. "Риски нехватки дизеля из-за недостаточности депрессорных присадок также исключены - сформированы необходимые запасы, налажены поставки из дружественных стран, а также ведётся разработка отечественных решений", - подчеркнули в Минэнерго.

Комментируя ситуацию с биржевыми ценами на зимний ДТ, в Минэнерго отметили, что изменение ценовой тенденции на оптовом рынке вызвано сезонными факторами - начавшимся чуть ранее, чем в прошлые годы, похолоданием на большей части страны. Это ускорило переход топливных трейдеров и потребителей с летних сортов дизельного топлива на морозостойкие межсезонные и зимние сорта, которые закупаются в запас в ожидании роста спроса.

"Для сдерживания этой ценовой динамики компании ТЭК постепенно наращивают объемы торгов на бирже, заканчивают период ремонтов НПЗ, кроме того, поставки для нужд внутреннего рынка продолжают стимулироваться за счёт демпферных выплат. В рамках топливных штабов Минэнерго рекомендует производителям продолжать увеличение объемов производства и реализации на внутреннем рынке зимних сортов дизельного топлива. При этом вопрос ограничения экспорта не рассматривается", - заявили в ведомстве.

В Федеральной антимонопольной службе отметили, что оценят ситуацию с биржевыми ценами на зимнее дизельное топливо в рамках существующих механизмов. "По имеющимся у ФАС России данным, дефицит зимнего дизеля отсутствует", - добавили в службе.