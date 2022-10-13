ФАС обращалась к нефтяным компаниям насчет проблем с зимним дизельным топливом

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обращалась к нефтяным компаниям насчет проблем зимнего дизельного топлива, работает с правительством по этому вопросу, сообщил журналистам глава ведомства Максим Шаскольский.

"Что касается дизеля, видим, что необходимо увеличивать объемы, в том числе и на бирже. Есть ряд мер, которые можно применить, чтобы держать цены на необходимом уровне. Мы обращались и к компаниям, и с правительством работаем по подготовке мер - и в части отклонения объемов, и в части увеличения продаж", - сказал он.

Шаскольский подчеркнул, что в настоящее время просматривается тенденция на снижение оптовых цен на нефтепродукты.

"По бензинам объемов достаточно, поэтому изменения если какие-то могут быть (в розничных ценах - ИФ), то не выше инфляции. Я думаю, что ориентироваться нужно на прогноз инфляции", - добавил он.