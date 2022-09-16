Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

ВЭБ спрогнозировал рост производства продукции АПК в этом году на уровне 4,9%

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Рост производства продукции АПК в этом году может составить 4,9%, прогнозирует Институт ВЭБ.

"Такой рост обеспечат рекордный урожай пшеницы и близкий к рекорду сбор зерна в целом, а также наращивание производства продукции животноводства, - говорится в его презентации на конференции "Agro Outlook Russia - 2022: среднесрочный прогноз для аграрных рынков" в пятницу в Москве. - Агропромышленный комплекс сохраняет более высокую устойчивость в отличие от других секторов экономики и ВВП в целом, которые по итогам года покажут отрицательную динамику на фоне введенных санкций".

"Оценка роста (АПК - ИФ) на этот год – почти 5%, в 2023 году, скорее всего, тоже минуса не будет. И дальше село может расти быстрее. Но это имеется в виду АПК, включая пищевую промышленность", - сообщил на конференции главный экономист, председатель попечительского совета ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

По его словам, в ближайшие годы основным драйвером развития отрасли будет, скорее всего, внутренний рынок.

"Прогнозы экспертов по сбору пшеницы – ближе к 100 млн тонн, потенциал ее экспорта – под 60 млн тонн, несмотря на пошлины и усилия правительства ограничить экспорт, не нарастить его", - сказал он. Однако проблема в том, "куда экспортировать?", добавил он. "В Европу нам путь закрыт. Традиционные покупатели зерна – Ближний и Средний Восток, Северная Африка – вряд ли в разы увеличат закупки. Нарастить поставки в Китай и Юго-Восточную Азию будет достаточно сложно. Экспорт вряд ли может быть ключевым драйвером сельхозпроизводства, - считает Клепач. - Хотя потенциально, в долгосрочке, РФ может внести существенный вклад в решение проблемы бедности, голода в мире".

Говоря о ценах на продовольствие, он заявил, что в следующем году они могут быть на уровне этого года. При этом он не исключил, что цены могут пойти вверх с учетом засухи, которая может затронуть крупных производителей зерна. "Но если говорить о среднесрочной тенденции, думаю, что в среднесрочной перспективе цены на продовольствие могут снизиться, а вот что дальше - большой вопрос. Скорее всего, будут повышаться", - сказал он, уточнив, что речь идет о перспективе 2025-2026 годов.

"В целом, возврат мировых цен на продовольствие к значениям 2020 года маловероятен", - говорится в презентации.

ВЭБ АПК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Среднедневное число сделок с фьючерсами на алюминий в III квартале достигло рекорда

"Яндекс" не ждет снижения поисковой доли на рынке РФ после смены главной страницы

"Яндекс" не ждет снижения поисковой доли на рынке РФ после смены главной страницы

ЦБ убрал сигнал по ставке из заявления по итогам совета директоров

Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку на 50 б.п. - до 7,5%

Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку на 50 б.п. - до 7,5%

Курс фунта к доллару в ходе торгов в пятницу достигал минимума за 37 лет

Курс фунта к доллару в ходе торгов в пятницу достигал минимума за 37 лет

Дизель готовится к зиме. Обзор

Дизель готовится к зиме. Обзор

Думу попросят ввести льготный период для должников в трудной ситуации

Думу попросят ввести льготный период для должников в трудной ситуации

Золото продолжило дешеветь после падения до минимума с апреля 2020 года

Золото продолжило дешеветь после падения до минимума с апреля 2020 года

В ЦБ заявили о намерении продолжать диалог с зарубежными партнерами по приему карт "Мир"

В ЦБ заявили о намерении продолжать диалог с зарубежными партнерами по приему карт "Мир"

В НСПК заверили, что санкции не повлияют на работу платежной системы "Мир"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });