ВЭБ спрогнозировал рост производства продукции АПК в этом году на уровне 4,9%

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Рост производства продукции АПК в этом году может составить 4,9%, прогнозирует Институт ВЭБ.

"Такой рост обеспечат рекордный урожай пшеницы и близкий к рекорду сбор зерна в целом, а также наращивание производства продукции животноводства, - говорится в его презентации на конференции "Agro Outlook Russia - 2022: среднесрочный прогноз для аграрных рынков" в пятницу в Москве. - Агропромышленный комплекс сохраняет более высокую устойчивость в отличие от других секторов экономики и ВВП в целом, которые по итогам года покажут отрицательную динамику на фоне введенных санкций".

"Оценка роста (АПК - ИФ) на этот год – почти 5%, в 2023 году, скорее всего, тоже минуса не будет. И дальше село может расти быстрее. Но это имеется в виду АПК, включая пищевую промышленность", - сообщил на конференции главный экономист, председатель попечительского совета ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

По его словам, в ближайшие годы основным драйвером развития отрасли будет, скорее всего, внутренний рынок.

"Прогнозы экспертов по сбору пшеницы – ближе к 100 млн тонн, потенциал ее экспорта – под 60 млн тонн, несмотря на пошлины и усилия правительства ограничить экспорт, не нарастить его", - сказал он. Однако проблема в том, "куда экспортировать?", добавил он. "В Европу нам путь закрыт. Традиционные покупатели зерна – Ближний и Средний Восток, Северная Африка – вряд ли в разы увеличат закупки. Нарастить поставки в Китай и Юго-Восточную Азию будет достаточно сложно. Экспорт вряд ли может быть ключевым драйвером сельхозпроизводства, - считает Клепач. - Хотя потенциально, в долгосрочке, РФ может внести существенный вклад в решение проблемы бедности, голода в мире".

Говоря о ценах на продовольствие, он заявил, что в следующем году они могут быть на уровне этого года. При этом он не исключил, что цены могут пойти вверх с учетом засухи, которая может затронуть крупных производителей зерна. "Но если говорить о среднесрочной тенденции, думаю, что в среднесрочной перспективе цены на продовольствие могут снизиться, а вот что дальше - большой вопрос. Скорее всего, будут повышаться", - сказал он, уточнив, что речь идет о перспективе 2025-2026 годов.

"В целом, возврат мировых цен на продовольствие к значениям 2020 года маловероятен", - говорится в презентации.