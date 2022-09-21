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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:04

Экспортную пошлину на пшеницу из РФ с 21 сентября снизили до 2668 рублей за тонну

Экспортную пошлину на пшеницу из РФ с 21 сентября снизили до 2668 рублей за тонну
Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 21 сентября снижена до 2668,3 рублей с 2962,9 рублей за тонну неделей ранее, сообщил Минсельхоз.

Снижение пошлины составляет 9,9%.

Пошлина на ячмень сократилась до 2353,9 рублей с 2717,7 рублей за тонну, на кукурузу - до 3696,5 рублей с 3784,4 рублей неделей ранее.

Новые ставки пошлин будут действовать по 27 сентября включительно.

Пошлины были рассчитаны исходя из индикативных цен: $311,9 за тонну - на пшеницу ($316,8 неделей ранее), $282,8 - на ячмень ($292,5), $317,6 - на кукурузу ($317,6).

С 6 июля пошлины на зерно рассчитываются в рублях, а не в долларах.

Как сообщалось, правительство 30 июня приняло постановление о переводе пошлин в рубли. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу была установлена на уровне 15 тысяч рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 13,875 тысяч рублей за тонну. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на "Московской бирже".

Минсельхоз РФ
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