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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:09

Goldman Sachs теперь ждет от ФРС более быстрого подъема ставки

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Аналитики Goldman Sachs Group Inc. пересмотрели прогноз для темпов повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в пользу более быстрого подъема, сообщает Bloomberg.

По новому прогнозу, ФРС увеличит ставку на 75 базисных пунктов (б.п.) в ноябре, на 50 б.п. в декабре и на 25 б.п. в феврале 2023 года. Ранее команда аналитиков Goldman Sachs во главе с Яном Хатциусом прогнозировала повышение ставки в ноябре на 50 б.п., в декабре - на 25 б.п.

ФРС повысила ставку в среду на 75 б.п., до 3-3,25% годовых. Председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания о необходимости дальнейшего подъема ставки для сдерживания инфляции.

Медианный прогноз руководителей ФРС предполагает, что ставка достигнет 4,4% годовых к концу текущего года и будет составлять 4,6% к концу 2023 года.

Эксперты Goldman Sachs ожидают, что пиком ее повышения станет уровень в 4,5-4,75% (предыдущий прогноз - 4-4,25%).

Размер ставки в 2023 году будет зависеть от темпов замедления экономического роста и инфляции, а также ситуации на рынке труда, отмечают аналитики банка.

"По нашему мнению, вероятность того, что Федрезерву потребуется довести ставку до более высокого пика, чтобы справиться с перегревом экономики, выше, чем возможность завершения цикла подъема ставки ранее ожидаемого срока", - говорится в обзоре Goldman.

Аналитики Barclays также пересмотрели прогноз по ставке ФРС и в настоящее время ожидают ее подъема еще на 150 б.п. По их оценкам, диапазон ставки достигнет 4,5-4,75% в первом квартале следующего года.

"Мы пересмотрели прогноз повышения ставки в ноябре до 75 б.п. с 50 б.п., в декабре - до 50 б.п. с 25 б.п.", - говорится в обзоре Barclays.

Goldman Sachs ФРС США Ян Хатциус Джером Пауэлл Barclays
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