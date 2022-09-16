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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:29

Центробанк пока не увидел рисков со стороны темпов роста потребкредитов

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Темпы роста потребительского кредитования в России остаются умеренными, динамика укладывается в базовый прогноз ЦБ, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

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"Потребительское кредитование только начало восстанавливаться после того, как весной оно снизилось. Мы видим ускорение кредитования, но, на наш взгляд, если говорить о темпах роста кредита, то они остаются пока умеренными, в рамках нашего базового прогноза", - сказала Набиуллина.

Она подчеркнула, что портфель потребкредитов в августе текущего года вырос на 10% по отношению к июлю, но пока в полтора раза меньше уровня августа прошлого года.

Розничное кредитование в целом восстанавливается, но пока умеренными темпами, добавила глава ЦБ. Она напомнила, что основная часть прироста портфеля приходится на ипотеку.

ЦБ РФ
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