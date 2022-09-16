ЦБ РФ рассчитывает продать "Открытие" до конца года

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Процесс оценки банка "ФК Открытие" должен завершиться в середине октября, актив может быть продан до конца 2022 года, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Процесс оценки должен завершиться где-то к середине октября, поэтому сейчас давать даже предварительные оценки (стоимости актива - ИФ) невозможно. Мы ждем к середине октября завершения этой оценки. Мы пока рассчитываем, что до конца года, как предусмотрено законодательством, мы эту сделку осуществим", - сказала Набиуллина.

После введения санкций в отношении крупнейших российских банков власти приняли решение присоединить "Открытие" к ВТБ. Кроме того, в периметр группы ВТБ как отдельное юрлицо войдет крупнейший банк Крыма - РНКБ.

Сделка по покупке "Открытия" может быть завершена до конца года, цена будет в сотнях миллиардов рублей, но оценка завершится не раньше конца октября, заявил в начале сентября президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин в кулуарах ВЭФ-2022.

Оценщиком банка выбрана компания "Деловые решения и технологии" (новое название бывшего российского офиса консалтинговой компании Deloitte).

ЦБ рассматривает продажу всей группы "Открытие" банку ВТБ, в том числе банка, НПФ, "Росгосстраха" и ряда других компаний, сообщил в июле в интервью "Ведомостям" первый зампред Банка России Владимир Чистюхин.

По данным на конец февраля, в периметр группы "Открытия" входили страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокера и УК "Открытие"), НПФ "Открытие", ООО "Открытый лизинг" и ООО "Открытие Факторинг".