Законопроект о внесении акций РНКБ в капитал ВТБ прошел второе чтение

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении законопроект, который даст правительству право внести 100% акций Российского национального коммерческого банка (РНКБ) в качестве вклада в капитал ВТБ. Такие поправки были внесены в правительственный законопроект № 99629-8 ко второму чтению.

После введения санкций против крупнейших российских банков власти приняли решение присоединить банк "Открытие" к ВТБ. Кроме того, планируется, что в периметр группы ВТБ как отдельное юрлицо войдет крупнейший банк Крыма - РНКБ. Банк России намерен продать "Открытие" по рыночной оценке, сейчас обсуждается вариант продажи. Оценщиком банка выбрана компания "Деловые решения и технологии" (новое название российского офиса консалтинговой компании Deloitte).

Глава ВТБ Андрей Костин в сентябре заявил, что по РНКБ готовится проект законодательных актов, который позволит крымскому банку до конца года войти в периметр группы ВТБ. При этом ожидается, что банк останется самостоятельной единицей, так как у него раскрученный бренд.

РНКБ занимает 27-е место в рэнкинге "Интерфакс-100" по итогам 2021 года. Собственные средства банка на конец прошлого года составляли 59,6 млрд рублей, активы - 334,8 млрд рублей.