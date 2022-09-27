Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:02

Законопроект о внесении акций РНКБ в капитал ВТБ прошел второе чтение

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении законопроект, который даст правительству право внести 100% акций Российского национального коммерческого банка (РНКБ) в качестве вклада в капитал ВТБ. Такие поправки были внесены в правительственный законопроект № 99629-8 ко второму чтению.

После введения санкций против крупнейших российских банков власти приняли решение присоединить банк "Открытие" к ВТБ. Кроме того, планируется, что в периметр группы ВТБ как отдельное юрлицо войдет крупнейший банк Крыма - РНКБ. Банк России намерен продать "Открытие" по рыночной оценке, сейчас обсуждается вариант продажи. Оценщиком банка выбрана компания "Деловые решения и технологии" (новое название российского офиса консалтинговой компании Deloitte).

Глава ВТБ Андрей Костин в сентябре заявил, что по РНКБ готовится проект законодательных актов, который позволит крымскому банку до конца года войти в периметр группы ВТБ. При этом ожидается, что банк останется самостоятельной единицей, так как у него раскрученный бренд.

РНКБ занимает 27-е место в рэнкинге "Интерфакс-100" по итогам 2021 года. Собственные средства банка на конец прошлого года составляли 59,6 млрд рублей, активы - 334,8 млрд рублей.

РНКБ ВТБ Госдума Правительство ФК Открытие Deloitte Андрей Костин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Нагрузку по списанию кредитов погибших мобилизованных возьмут на себя банки

Нагрузку по списанию кредитов погибших мобилизованных возьмут на себя банки
Нападения в школах и вузах

После стрельбы в ижевской школе возбудили еще одно уголовное дело

Судья Конституционного суда Константин Арановский ушел в отставку

Жертвами стрельбы в Ижевске стали школьники в возрасте от 7 до 16 лет

Жертвами стрельбы в Ижевске стали школьники в возрасте от 7 до 16 лет

Минобороны РФ не планирует обращаться к госорганам других стран для возвращения россиян

Госдума приняла закон о сохранении рабочих мест за мобилизованными гражданами

Госдума приняла закон о сохранении рабочих мест за мобилизованными гражданами

В Кремле на вопрос о создании Крымского округа ответили, что указы президента не анонсируются

Военная операция на Украине

Власти Северной Осетии не исключили введения режима ЧС на границе с Грузией

Власти Северной Осетии не исключили введения режима ЧС на границе с Грузией
Военная операция на Украине

Глава МВД Грузии не увидел причин закрывать границу с Россией

Глава МВД Грузии не увидел причин закрывать границу с Россией

В РФ за сутки COVID-19 заболели 36,6 тыс. человек

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });