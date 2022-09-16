Набиуллина отметила интерес ряда иностранных банков к открытию филиалов в РФ

По ее словам, пока эта идея обсуждается "очень предварительно"

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Некоторые иностранные банки интересуются возможностью открытия филиалов в РФ, но пока идея обсуждается "очень предварительно", заявила на пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина и добавила, что поэтому не может еще ответить на многие конкретные вопросы.

"Действительно, если надо будет, если и идти на возможность открытия филиалов иностранных банков, напомню, что у нас такая возможность есть по страховым компаниям, в соответствии с нашими условиями и ВТО (Всемирной торговой организации), но по банкам, если и допускать открытие филиалов, то, конечно, вопрос в том, как мы будем регулировать эти филиалы, чтобы не возникало и регуляторного арбитража, и какие сделки, какие операции может осуществлять этот филиал, это вопрос для обсуждения", - отметила она.

Положения закона о деятельности филиалов иностранных страховщиков были приняты в рамках выполнения обязательств России по допуску на внутренний рынок филиалов иностранных страховых компаний из государств - членов ВТО. Иностранные страховщики рассматриваются как самостоятельные субъекты страхового дела наравне с российскими компаниями, они проходят процедуру лицензирования, формируют гарантийные депозиты на спецсчетах, размеры депозитов могут корректироваться по мере роста (сокращения) объемов операций на российском рынке.

Филиалы иностранных страховщиков вправе применять тарифы, которые рассчитываются в соответствии с требованиями материнской компании и национального законодательства государства, где они зарегистрированы. Филиалы иностранных страховщиков не формируют страховые резервы, как это делают страховщики-резиденты. Однако, как следует из положения ЦБ о расчете гарантийных депозитов, ЦБ планирует получать подробную информацию о каждом заключенном филиалом договоре страхования и выплатах, в том числе по решениям судов. Данные информационных систем филиалов будут храниться в базах не менее пяти лет, доступ к ним будет предоставлен органу страхового надзора.