ЦБ с оговорками поддержал идею открытия филиалов иностранных банков в РФ

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Банк России поддерживает идею открытия филиалов иностранных банков в РФ, но с ограничением круга операций, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции в пятницу.

"Что касается открытия филиалов иностранных банков здесь, мы в принципе положительно относимся к этой идее. Но прежде всего филиалы, которые будут осуществлять операции по расчетам, по проведению платежей, без привлечения депозитов населения", - сказала Набиуллина.

Она уточнила, что сейчас ведется обсуждение соответствующего законопроекта.

В сентябре 2022 года глава ЦБ сообщала, что некоторые иностранные банки интересуются возможностью открытия филиалов в РФ. Она отмечала, что главным вопросом по этой теме является регулирование, чтобы избежать регуляторного арбитража, а также то, какие сделки и операции смогут осуществлять такие филиалы.