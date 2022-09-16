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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:29

ЕЭК предложила сделать биржевыми товарами в ЕАЭС газ, металлы и зерно

ЕЭК предложила сделать биржевыми товарами в ЕАЭС газ, металлы и зерно
Фото: Дмитрий Дадонкин/ТАСС

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Евразийская экономическая комиссия опубликовала доклад о предложениях по формированию общего биржевого рынка товаров в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), ранее одобренный Коллегией ЕЭК, сообщила пресс-служба ЕЭК в пятницу.

"Как подчеркнул на заседании министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев, формирование общего биржевого товарного рынка Союза предусмотрено Стратегией-2025", - говорится в сообщении.

"Главными целями образования общего биржевого рынка товаров являются формирование объективных рыночных цен на биржевые товары, рост объемов торговли в Союзе, увеличение доли расчетов в нацвалютах, повышение уровня посредничества между продавцами и покупателями и справедливое ценообразование на товары ЕАЭС на мировом рынке", - прокомментировал Глазьев, которого цитирует пресс-служба.

Сообщается, что доклад "содержит предложения по схемам формирования общего биржевого рынка товаров, определению перечня товаров и производных финансовых инструментов для реализации на общем рынке, расчету биржевых и внебиржевых индикаторов цен, а также опыт Европейского союза".

"К биржевым товарам, торгуемым на общем биржевом рынке Союза, могут быть отнесены: уголь, минеральные удобрения, растительное масло, сахар, шроты, жмыхи, черный металл, стройматериалы, цемент, золото, электроэнергия, газ, нефть, нефтепродукты, зерно", - говорится в документе.

Выводы и предложения доклада будут использованы для разработки Концепции формирования общего биржевого рынка товаров в рамках ЕАЭС, которую планируется утвердить в 2023 году.

Ранее на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ) прошли тестовые торги рапсовым маслом, в которых приняли участие хозяйствующие субъекты и биржи стран ЕАЭС. Согласно оценке ЕЭК, "представители бизнеса высоко оценили организацию и выразили заинтересованность в участии в реальных торгах".

ЕЭК ЕАЭС
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