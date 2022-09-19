Евросоюзу прогнозируют потери для населения и экономики в случае отказа от российского газа

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Европа не сможет пройти предстоящую зиму и 2023 год без сохранения поставок газа из России или значительного сокращения экономики, к такому выводу пришли эксперты "Яков и партнёры" в исследовании "Европейский энергетический баланс в новой реальности".

Несмотря на заполнение хранилищ, Европа не преодолела зависимость от российского газа, уверены эксперты консалтинговой компании.

2022 год

"Для обеспечения потребности в голубом топливе до конца 2022 года странам Европы потребуется сохранять поставки газа из России или срезать его потребление на дополнительные 7-12 млрд куб. м, что возможно только при полной или частичной остановке ряда отраслей. Уже сегодня в Европе остановлено 70% мощностей по выпуску азотных удобрений, выпуск алюминия сокращен на 25%, выплавка стали снижена на 5%, и, как ожидают авторы исследования, данный процесс с высокой долей вероятности продолжится даже в случае мягкой зимы", - отмечается в сообщении исследовательской компании.

Эксперты "Яков и партнёры" признают, что европейскими странами проделана большая работа по диверсификации источников поставок. К настоящему времени удалось обеспечить среднее заполнение газохранилищ на 85% за счет увеличения поставок от альтернативных поставщиков и сокращения потребления газа, прежде всего в промышленности. Поставки СПГ выросли на 30% относительно 2021 г.

"Однако дальнейшее увеличение темпа поставок, альтернативных российским, в 2022 году затруднено логистическими особенностями, прежде всего техническими ограничениями по приему СПГ в Европе за счет несвязанности многих терминалов с трубопроводной сетью", - отмечают исследователи.

По оценке "Яков и партнёры", при сохранении текущего сниженного потребления газа европейские страны имеют дефицит газа для прохождения отопительного сезона 2022/2023 не менее 10 млрд куб. м даже в случае мягкой зимы, сохранения рекордных объемов импорта СПГ и полного расходования газа своих подземных газохранилищ. Разработчики сланцевых месторождений в США признают, что не смогут быстро нарастить поставки, чтобы предотвратить перебои в зимний период.

"При этом ситуация с энергобалансом Европы может значительно усложниться при реализации одного или нескольких возможных рисков: восстановление спроса на сжиженный газ в Китае, холодная или долгая зима, аварии и сбои в цепочках поставок. В случае реализации рисков дефицит может вырасти до 20-30 млрд куб. м. Все это говорит о том, что европейские страны продолжат сокращать потребление или будут вынуждены увеличить закупки из России", - отмечают исследователи.

В целом по миру, несмотря на текущую экономическую ситуацию, в 2022 году общемировые потребности в газе возрастут примерно на 50-75 млрд куб. м, прогнозируют аналитики компании. Таким образом, разрыв между спросом и предложением даже без учета региональных искажений, вызванных санкциями, составит 75-125 млрд куб. м, что, как отмечает руководитель международного исследовательского центра "Яков и Партнёры" Влада Богданова, продолжит создавать предпосылки к сохранению высоких цен на газ и другие энергоносители. "С учетом рычагов, позволяющих быстро сократить потребление энергоресурсов, дефицит на рынке газа скорее всего сохранится на уровне 5-6%, что не позволит цене опуститься ниже отметки $800-1000 за тысячу кубометров", - приводится ее комментарий в сообщении.

2023 год

В среднесрочной перспективе усилия европейских стран по снятию логистических ограничений на увеличение поставок от альтернативных поставщиков (строительство новых СПГ-терминалов, объединение внутриевропейских газораспределительных сетей) начнут давать первый эффект к середине - концу 2023 г. В результате Европа может увеличить возможности приема СПГ на величину до 60 млрд куб. м газа в год. "Однако само создание инфраструктуры не решит проблему поставок, так как соответствующий запас свободных мощностей у производителей сжиженного газа отсутствует" - также отмечают специалисты.

"В перспективе 2023 г. отказ от российского газа означает для европейских стран дефицит в 40-60 млрд куб. м газа даже при сохранении текущих темпов экономии газа на весь 2023 год 60 млрд куб. м газа сопоставимо с годовым потреблением газа Францией и Польшей вместе взятыми или с совокупным годовым потреблением газа по таким отраслям, как производство удобрений, нефтехимия, черная и цветная металлургия и все машиностроение. Остановка этих отраслей по цепочке повлияет и на остальные связанные отрасли, от сельского хозяйства до сферы услуг. Таким образом, у Европы нет комфортного пути для отказа от газа из России в ближайшие годы - только через потери для населения и экономики", - приведен в сообщении комментарий партнера "Яков и партнёры" Елены Кузнецовой.