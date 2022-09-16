Volkswagen получит около 400 млн евро от закрытия позиций на покупку газа

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Volkswagen AG (VW) получит сотни миллионов евро прибыли благодаря закрытию позиций на покупку природного газа на фьючерсном рынке, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, VW сворачивает позиции, открытые в 2020 году, когда стоимость газа в немецком хабе Trading Hub Europe составляла 30 евро за МВт.ч. К настоящему времени цены поднялись до 200 евро за МВт.ч.

VW закрывает позиции на покупку газа общим объемом 2,6 тераватт-часов. Этого объема хватило бы для обогрева порядка 200 тыс. частных домов, отмечает Bloomberg.

Подсчеты агентства показывают, что прибыль VW в результате закрытия позиций может составить 400 млн евро. Окончательная сумма будет зависеть от ситуации на газовом рынке в ближайшие несколько недель, в течение которых компания будет проводить сделки.

В 2020 году автопроизводитель закупал газ для двух своих электростанций в Вольфсбурге, готовясь отказаться от использования угля в пользу более экологичного топлива. Однако в результате энергетического кризиса в Европе VW принял решение сохранить возможность использования угля и продать газовые контракты, отмечают источники.