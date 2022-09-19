Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:37

Volkswagen может привлечь до 9,39 млрд евро в ходе листинга Porsche

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Германский автомобильный концерн Volkswagen (VW) AG планирует разместить акции производителя спортивных автомобилей класса "люкс" Porsche AG на Франкфуртской бирже по цене 76,5-82,5 евро за бумагу.

В миреPorsche заручилась поддержкой инвесторов на проведение IPOЧитать подробнее

Как сообщил VW, он намеревается продать 113,875 млн привилегированных акций Porsche и привлечь 8,71-9,39 млрд евро. При этом оценка Porsche может составить от 70 до 75 млрд евро, а размещение стать крупнейшим в Европе в этом году.

Среди ключевых инвесторов размещения VW перечислил суверенные фонды Норвегии, Катара и ОАЭ, а также инвестиционную T Rowe Price Group Inc. Эти инвесторы планируют подать заявки на покупку акций на общую сумму 3,7 млрд евро, по данным Bloomberg.

Дебютные торги бумагами Porsche запланированы на 29 сентября.

VW в рамках подготовки к листингу Porsche разделил акционерный капитал компании на 50% обыкновенных акций и 50% неголосующих привилегированных акций.

VW разместит на бирже только 25% привилегированных акций компании.

Другим шагом станет приобретение семьей основателя Porsche, владеющей контрольным пакетом акций VW, 25% плюс одной акции Porsche из числа обыкновенных, или голосующих, акций через инвестиционный фонд Porsche Automobil Holding SE.

VW сообщил, что подписал соглашение о передаче акций Porsche Automobil Holding 18 сентября.

VW в случае успеха IPO намеревается распределить 49% поступлений между своими акционерами в виде специальных дивидендов. Выплаты, вероятно, состоятся в начале 2023 года, сообщила компания.

Volkswagen Porsche Германия Франкфуртская биржа Porsche Automobil Holding
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Запасы газа в подземных хранилищах Европы превысили 85%

Brent подорожала до $91,9 за баррель на новости об отмене локдауна в Чэнду

Эрдоган выразил надежду на то, что АЭС "Аккую" заработает в 2023 году

"Норникель" готовится к переориентации на восток, но хочет сохранить позиции на западных рынках

"Норникель" готовится к переориентации на восток, но хочет сохранить позиции на западных рынках

Потанин заявил, что вступить в диалог по слиянию с "Русалом" не удалось

"Роснефть" готовит ответ в связи с передачей ее немецких активов под контроль ФРГ

"Роснефть" готовит ответ в связи с передачей ее немецких активов под контроль ФРГ

Заявление Банка России: Исчезающее пространство

Заявление Банка России: Исчезающее пространство

Минпромторг РФ предложил внести алкоголь в перечень для параллельного импорта

Минпромторг РФ предложил внести алкоголь в перечень для параллельного импорта

Рынок акций РФ завершил неделю распродажами на сигнале ЦБ о паузе в снижении ставки

Конец моратория на банкротство: от защиты к санации. Обзор

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });