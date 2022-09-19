Volkswagen может привлечь до 9,39 млрд евро в ходе листинга Porsche

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Германский автомобильный концерн Volkswagen (VW) AG планирует разместить акции производителя спортивных автомобилей класса "люкс" Porsche AG на Франкфуртской бирже по цене 76,5-82,5 евро за бумагу.

Как сообщил VW, он намеревается продать 113,875 млн привилегированных акций Porsche и привлечь 8,71-9,39 млрд евро. При этом оценка Porsche может составить от 70 до 75 млрд евро, а размещение стать крупнейшим в Европе в этом году.

Среди ключевых инвесторов размещения VW перечислил суверенные фонды Норвегии, Катара и ОАЭ, а также инвестиционную T Rowe Price Group Inc. Эти инвесторы планируют подать заявки на покупку акций на общую сумму 3,7 млрд евро, по данным Bloomberg.

Дебютные торги бумагами Porsche запланированы на 29 сентября.

VW в рамках подготовки к листингу Porsche разделил акционерный капитал компании на 50% обыкновенных акций и 50% неголосующих привилегированных акций.

VW разместит на бирже только 25% привилегированных акций компании.

Другим шагом станет приобретение семьей основателя Porsche, владеющей контрольным пакетом акций VW, 25% плюс одной акции Porsche из числа обыкновенных, или голосующих, акций через инвестиционный фонд Porsche Automobil Holding SE.

VW сообщил, что подписал соглашение о передаче акций Porsche Automobil Holding 18 сентября.

VW в случае успеха IPO намеревается распределить 49% поступлений между своими акционерами в виде специальных дивидендов. Выплаты, вероятно, состоятся в начале 2023 года, сообщила компания.