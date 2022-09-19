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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:37

Расписки ритейлера Fix Price выросли на 3,7% после публикации финотчета за I полугодие

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Депозитарные расписки ритейлера Fix Price выросли в начале торгов на Московской бирже в понедельник на 3,7% (до 399,8 рубля за штуку) после публикации финансового отчета компании за I полугодие.

Ритейлер Fix Price, управляющий крупнейшей в РФ сетью магазинов фиксированных цен, в первом полугодии 2022 года сократил чистую прибыль по МСФО почти в два раза (на 47,9%), до 5,095 млрд рублей с 9,788 млрд рублей в январе-июне прошлого года. Показатель EBITDA вырос на 31,1%, до 25,991 млрд рублей, рентабельность EBITDA составила 19,7% против 18,7% годом ранее, сообщила компания.

Валовая прибыль повысилась на 31,2%, до 43,477 млрд рублей, валовая маржа - до 33% с 31,2%. Выручка выросла на 24,2%, до 131,788 млрд рублей.

Ритейлер Fix Price приостановил действие дивидендной политики, но планирует возобновить выплаты по мере стабилизации ситуации с ограничениями. "Совет директоров временно приостановил действие дивидендной политики группы и отменил запланированную выплату ранее объявленных окончательных дивидендов за 2021 год в размере 5,8 млрд рублей", - говорится в сообщении компании.

При этом ритейлер подчеркнул свое намерение вернуться к выплате дивидендов "по мере стабилизации ситуации с ограничениями".

Компания пообещала своевременно сообщать обновленную информацию рынку.

Fix Price МосБиржа
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