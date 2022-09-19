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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:37

Fix Price обдумывает запуск программы долгосрочной мотивации сотрудников

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Ритейлер Fix Price прорабатывает возможность запуска программы долгосрочной мотивации сотрудников, которая может предусматривать выкуп собственных депозитарных расписок. Компания пообещала своевременно сообщать о конкретных сроках и параметрах программы.

Fix Price - крупнейший в России оператор магазинов фиксированных цен. В марте 2021 года Fix Price провел IPO на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже. Акционерный капитал компании состоит из 850 млн акций (каждая равна одной GDR). Основными акционерами являются основатели сети Сергей Ломакин и Артем Хачатрян - по данным на конец декабря их структурам принадлежало 35,4% и 35,7% акций соответственно. Free float составлял 27%.

В январе 2022 года компания объявила о запуске программы buyback на сумму до 4 млрд рублей на срок до шести месяцев. Предполагалось, что выкупленные GDR перейдут в разряд казначейских и могут использоваться, в частности, для выполнения обязательств компании в рамках возможного запуска программы мотивации сотрудников или могут быть впоследствии погашены.

В конце февраля ритейлер расторг соглашение с АО "ВТБ Капитал" - оператором программы выкупа бумаг, и объявил, что "оценивает свои возможности" в отношении ранее объявленной программы buyback.

Fix Price ВТБ Капитал Сергей Ломакин Артем Хачатрян
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