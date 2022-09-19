Решетников заявил, что потребительский спрос в РФ прошел нижнюю точку спада

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Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Потребительский спрос в РФ во II квартале прошел нижнюю точку снижения и начиная с августа отмечается его оживление, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, выступая в Госдума не заседании комитета по экономической политике и комитета по контролю.

"Принятые меры позволили поддержать потребительский спрос. Сейчас мы можем констатировать, что он прошел нижнюю точку спада во II квартале текущего года. Оперативные данные говорят о начавшемся оживлении, оно началось в августе", - сказал он.

Кроме того, по его словам, кредитование экономики также восстанавливается - за август рост рублевого кредитного портфеля на 2,4 трлн руб. "Основной прирост - по кредитованию компаний (в августе плюс 2,1 трлн рублей), но разгоняется и кредитование физлиц (плюс 0,3 трлн рублей, 1% м/м, как и в июле)", - отметил министр.

"Пятничное решение ЦБ о снижении ключевой ставки (с 8% до 7,5% - ИФ) - тоже шаг в этом направлении", - добавил Решетников.