Решетников отметил, что импорт в РФ в третьем квартале начал восстанавливаться

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Импорт в РФ в III квартале начал восстанавливаться, в основном за счет потребительского импорта, в 2023 году начнет расти и инвестиционный, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая в Госдуме на заседании комитета по экономической политике и комитета по контролю.

"В III квартале импорт начал восстанавливаться, конечно, пока восстанавливается импорт в первую очередь потребительский. Восстановление промежуточного и инвестиционного импорта мы ожидаем в следующем году", - сказал он.

По его словам, в частности "хорошо сработал параллельный импорт" - уже ввезено более 1,3 млн тонн товаров более чем на $9 млрд. "Это помогает поддержать потребительский спрос, прежде всего на рынке непродовольственных товаров", - отметил министр.