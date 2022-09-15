Параллельный импорт в РФ растет примерно на 18% в месяц в физическом выражении

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная таможенная служба (ФТС) отмечает ежемесячный прирост объемов товаров, ввозимых в Россию в рамках параллельного импорта, говорится в сообщении службы.

"По весу товаров наблюдается стабильный рост в среднем на 18% в месяц, по их статистической стоимости - на 20%. Так, в августе по параллельному импорту ввезено 383 тыс. тонн различных товаров, а с начала применения этого режима - более 1,3 млн тонн", - приводят статистику по параллельному импорту в ФТС.

При этом ФТС России не наблюдает увеличения объемов ввоза контрафактных (поддельных) товаров в 2022 году. С января таможенниками выявлено около 7 млн индивидуальных единиц контрафакта и возбуждено 432 дела об административном правонарушении в сфере прав интеллектуальной собственности - эти объемы сопоставимы с результатами работы таможенных органов в прошлые годы (за аналогичный период 2021 года выявлено 4,9 млн индивидуальных единиц контрафакта, 2020 года - 7,9 млн).

"Параллельный импорт является одной из эффективных мер поддержки импортеров, принятых правительством РФ в условиях недружественных действий США и примкнувших к ним государств и организаций. Этот режим распространяется на оригинальную продукцию и предоставляет участникам ВЭД возможность ввоза таких товаров без согласия правообладателей. Это позволяет минимизировать риски создания недобросовестными иностранными правообладателями препятствий для осуществления российскими импортерами внешнеторговой деятельности", - напоминают в ФТС.

Перечень продукции с указанием товарных знаков, в отношении которой легализован параллельный импорт, администрирует Минпромторг России, актуализируя его в зависимости от потребностей отечественного рынка.

На прошлой неделе вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил журналистам, что подготовлено решение о продлении действия параллельного импорта товаров на 2023 год (сейчас действует до конца 2022 года).