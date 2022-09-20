Российский суд отказал Morgan Stanley в требовании продать акции ЮНК

Суд сослался в том числе на введенный запрет на сделки с резидентами недружественных стран

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Астраханской области отказал банку Morgan Stanley в удовлетворении исков, в которых он планировал принудить две нефтяные компании, связанные с АО "Южная нефтяная компания" (ЮНК, Астраханская область), продать принадлежащие им акции ЮНК.

Согласно материалам суда, Morgan Stanley выступил с исковым требованием к ООО "НК Энергия" (Астраханская область, единственный владелец "Астрахань-нефти") и кипрской "Астрахань ойл корпорейшн лимитед" (единственный владелец ООО "НК "Энергия") об обращении взысканий на предмет залога.

Третьими лицами в исках фигурируют JPM Partners LTD (Каймановы острова, владеет 50,49% ЮНК), ООО "Астрахань-нефть" (владеет 49,51% ЮНК) и само АО "Южная нефтяная компания".

Все эти компании являются участниками дела о банкротстве ЮНК, которое длится с 2016 года.

Как говорится в материалах банкротного дела, банк Morgan Stanley в 2012 году открыл две кредитные линии на общую сумму $73 млн кипрской "Астрахань ойл корпорейшн лимитед" под залог пакета "Астрахань-нефти". Требования Morgan Stanley на общую сумму 5,25 млрд рублей (давали 92,74% голосов по реестру требований кредиторов) были включены в реестр 26 июля 2017 года, но затем апелляция отменила определение на этот счет.

В связи с этим Morgan Stanley предложил "НК Энергия" продать 100% долю "Астрахань-нефти" третьему лицу по цене не ниже рыночной стоимости с удержанием из вырученных денег суммы обеспеченного залогом обязательства.

Суд установил, что привлекаемая кредитная линия была направлена на разработку Верблюжьего месторождения с объемом извлекаемых запасов нефти 51,974 млн тонн, которое является стратегическими обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. В результате удовлетворения иска иностранная компания получила бы право прямо распоряжаться 100% "Астрахань-нефти", а такие сделки запрещены в соответствии с законом № 57-ФЗ.

Кроме того, по распоряжению правительства от 5 марта 2022 года №430-р, Великобритания и Кипр были включены в перечень "недружественных стран", в связи с этим до 31 декабря 2022 года запрещается совершение сделок с ценными бумагами и долями стратегических российских предприятий (с извлекаемыми запасами не менее 20 млн тонн нефти) с иностранными лицами, связанными с недружественными государствами.

"Таким образом, сделки с долями "Астрахань-нефть" и акциями "Южная нефтяная компания" запрещены в силу указа президента РФ от 05.08.2022 № 520, что исключает возможность удовлетворения исковых требований по настоящему делу", - говорится в материалах суда.

Арбитражный суд Астраханской области и Арбитражный суд Москвы ранее приняли по два иска от Morgan Stanley к вышеназванным компаниям, связанным с АО "Южная нефтяная компания". Иски касались взыскания 2 859 млн рублей и обращений взысканий на предмет залога.

Суд неоднократно продлевал сроки оставления заявлений без движения, в основном из-за отсутствия доказательства надлежащего извещения ответчиков, а также в связи с необходимостью уточнения заявленных требований.

Арбитражный суд Астраханской области в феврале 2017 года признал АО "Южная нефтяная компания" несостоятельным по заявлению самого общества. В отношении ЮНК была введена, а затем продлена процедура конкурсного производства, однако определением суда от 18 мая 2018 года конкурсное производство было прекращено и введено внешнее управление.

На апрель 2020 года в реестр кредиторов ЮНК были внесены требования в сумме 5,65 млрд рублей. В июне 2020 года суд признал ЮНК банкротом и ввел конкурсное производство.

АО "Южная нефтяная компания" создано в 1995 году, владеет лицензиями (сроком до конца 2025 года) на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья на участках Верблюжья площадь и Северо-Верблюжья площадь в Астраханской области.

Согласно списку аффилированных лиц на 31 декабря 2021 года, ООО "Астрахань-нефть" владеет 49,51% уставного капитала АО "ЮНК", JPM Partners LDC (Каймановы острова) - 50,49%.

В 2021 году ЮНК получила выручку от продаж в размере 607,3 млн рублей (рост в 1,7 раза к 2020 году). Два года подряд компания работает в убыток. Последняя прибыль была в 2019 году в размере 4,4 млрд рублей против 1,4 млрд рублей убытка годом ранее.