Индекс МосБиржи упал ниже 2400п после слов об отсутствии перспектив дипломатии на Украине

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ после позитивного открытия на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры развернулся вниз из-за негативных геополитических новостей вокруг конфликта России и Украины, индекс МосБиржи откатился ниже рубежа 2400 пунктов.

В настоящий момент перспективы политико-дипломатического урегулирования ситуации на Украине не просматриваются, заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

К 10:41 индекс МосБиржи составил 2399,61 пункта (-1,3%), индекс РТС - 1258,31 пункта (-1,1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 3,2%.

Доллар стоит 60,09 рубля (-0,07 рубля).

В лидерах снижения выступают акции "Газпром нефти" (-3,2%), "НОВАТЭКа" (-2,6%), "ЛУКОЙЛа" (-2,4%), "АЛРОСА" (-2,1%), "Роснефти" (-1,9%), "Северстали" (-1,9%), UC Rusal (-1,8%), "Сургутнефтегаза" (-1,7%), ММК (-1,6%), АФК "Система" (-1,5%), Polymetal (-1,5%), "Московской биржи" (-1,2%).

Подорожали расписки TCS Group (+0,3%), акции ПАО "Полюс" (+0,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 10:41 по Москве составил 8,32 млрд рублей (из них 1,71 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,3 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 530,11 млн рублей на акции "Яндекса").