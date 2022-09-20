В Кремле не видят перспектив дипломатического урегулирования ситуации на Украине
Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В настоящий момент перспективы политико-дипломатического урегулирования ситуации на Украине не просматриваются, заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В настоящий момент такие перспективы не просматриваются", - сказал Песков, говоря о возможностях урегулирования ситуации политико-дипломатическим путем.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.