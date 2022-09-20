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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

Российско-венесуэльский Еврофинанс Моснарбанк возглавил топ-менеджер "дочки" "Ростеха"

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Председателем правления российско-венесуэльского Еврофинанс Моснарбанка стал Сергей Ярош, до этого возглавлявший дочерний холдинг корпорации "Ростех" - "РТ-Проектные технологии", говорится в сообщении корпорации.

"Российско-венесуэльский банк - прекрасный инструмент для продвижения в Латинской Америке продукции "Ростеха". Наши специалисты предложили правительству Венесуэлы проекты в различных областях: от цифровых технологий для транспорта, туризма до экспорта инновационных финансовых технологий. Эти направления представляют интерес и для других стран региона. Сергей Ярош непосредственно задействован в этих проектах, он не новичок в банковском деле и доказал способность качественно и в срок решать самые непростые задачи в сложнейших условиях", - сказал через пресс-службу замгендиректора "Ростеха" Александр Назаров.

Помимо развития и продвижения традиционных банковских продуктов, банк намерен расширять международную деятельность и заниматься цифровой трансформацией финансового сектора, в том числе с учетом санкционных ограничений, отметили в Ростехе.

"Многие страны мира, включая Россию, сегодня ищут надежный и безопасный финансовый инструмент для взаиморасчетов. По решению Совета Безопасности страны совместно с учеными из НИИ "Инновационные финансовые инструменты и технологии" имени Плеханова мы участвуем в разработке алгоритма формирования индекса ценовой устойчивости. Это позволит создать линейку не эмиссионных финансовых инструментов и цифровых финансовых активов, не подверженных санкционным ограничениям. Решением этой задачи предстоит также заняться Еврофинс Моснарбанку под руководством Сергея Яроша", - сообщил Назаров.

Ярош работал в Еврофинанс Моснарбанке с 1998 по 2015 год, пройдя путь от начальника отдела до президента-председателя правления банка. В 2016 году он возглавил "РТ-Проектные технологии", где занимался в том числе продвижением российских инновационных технологий в Венесуэле.

В мае 2022 года правительство решило внести в капитал госкорпорации "Ростех" долю государства в Еврофинанс Моснарбанке (50% плюс две акции).

Еврофинанс Моснарбанк, в котором 50% минус 2 акции принадлежит венесуэльскому Фонду развития Fonden, в марте 2019 года подпал под санкции США за связи с нефтяной корпорацией PDVSA. Включение в SDN List, фактически лишило его возможности осуществлять валютные расчеты. До введения санкций совладельцами банка были ВТБ, Газпромбанк. После введения санкций они передали свои доли в Еврофинанс Моснарбанке Росимуществу (каждому принадлежало по 25% + 1 акция).

Еврофинанс Моснарбанк Сергей Ярош Ростех РТ-Проектные технологии Венесуэла США Александр Назаров Fonden
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