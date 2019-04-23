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Попавший под санкции Еврофинанс Моснарбанк засекретил данные об акционерах

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Российско-венесуэльский Еврофинанс Моснарбанк, включенный в санкционный список Минфина США, засекретил информацию о структуре акционеров и руководстве, свидетельствуют сайт кредитной организации и сайт ЦБ РФ.

ЭкономикаРоссийско-венесуэльский Еврофинанс Моснарбанк попал под санкции СШАРоссийско-венесуэльский Еврофинанс Моснарбанк попал под санкции СШАЧитать подробнее

Минфин США в марте включил Еврофинанс Моснарбанк в санкционный список за связь с государственной нефтяной корпорацией Венесуэлы PDVSA, которая сама недавно была включена в SDN List. До попадания под санкции структура акционеров кредитной организации выглядела следующим образом: РФ владела Еврофинанс Моснарбанком через ВТБ и Газпромбанк (по 25% + 1 акция), а Венесуэла - через Фонд развития Fonden (50% минус 2 акции).

После включения банка в список Минфина США государственный ВТБ передал 7,99% Еврофинанс Моснарбанка (этими акциями он владел напрямую) Росимуществу. Остальной пакет в 17% акций был на балансе дочерних структур группы - VTB Bank Europe и ITC Consultants. Были ли переданы государству эти акции, ВТБ не уточнял. В апреле стало известно, что примеру ВТБ последовал и Газпромбанк, также обратившийся в правительство РФ с предложением передать 25% плюс одна акция российско-венесуэльского банка в казну.

С прошлого года банки и другие эмитенты имеют право ограничить состав раскрываемой информации, если публикация этих сведений может привести к введению вторичных санкций со стороны иностранных государств. В том числе засекречены могут быть данные о руководстве и совладельцах таких эмитентов. Эта информация исчезла с сайта Еврофинанс Моснарбанка, при попытке зайти в раздел для аналитиков и инвесторов возникает надпись "страница не найдена". Нет данных об акционерах и на странице банка на сайте ЦБ РФ. Отчетность банка по РСБУ, размещаемая каждый месяц на сайте регулятора, доступна только по состоянию на 1 февраля этого года, годовую отчетность Еврофинанс Моснарбанк до сих пор не опубликовал.

Еврофинанс Моснарбанк

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