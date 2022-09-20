Банки РФ обяжут в течение 30 дней возвращать гражданам похищенные со счетов средства

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Банки, которые перевели денежные средства гражданина без его добровольного согласия, обяжут возместить сумму в течение 30 дней, если выяснится, что операция была мошенническая, следует из законопроекта, внесенного в Госдуму.

Документ (№197920-8) размещен в электронной базе данных парламента, автор - глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Оператор по переводу денежных средств обязан возместить сумму операции, совершенной без добровольного согласия клиента, в течение 30 дней после получения заявления клиента - физического лица о возмещении суммы операции, совершенной без добровольного согласия клиента, а в случае трансграничного перевода денежных средств - в течение 60 дней, если (оператор - ИФ) не докажет, что клиент нарушил порядок использования электронного средства платежа, что повлекло совершение операции без добровольного согласия клиента - физического лица", - говорится в законопроекте.

Сумма должна быть возвращена в полном объеме.

Как говорится в пояснительной записке, для улучшения действующих механизмов "антифрода" (anti-fraud, борьба с мошенничеством) предлагается обязать не только банк плательщика, как это установлено сейчас, но и банк получателя средств проверять операции на признаки мошенничества, включая сверку с базой данных о случаях и попытках переводов денежных средств без согласия клиента, которую ведет Банк России.

Два дня на осознание

Кроме того, предлагается предоставить банкам право не принимать к исполнению распоряжения по явно мошенническим операциям в течение двух дней, даже несмотря на согласие клиента. "У граждан похищают денежные средства чаще всего методами социальной инженерии, при которой лицо самостоятельно переводит деньги мошеннику. Как правило, за два дня клиент осознает, что деньги перечисляются мошеннику", - обосновывается мера в пояснительных материалах.