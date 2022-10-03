Клиенты банков в России могут отказаться от дистанционных услуг для защиты от мошенников

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Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Клиенты банков с 1 октября 2022 года могут самостоятельно устанавливать в банке запрет на онлайн-операции или ограничивать их параметры - максимальную сумму транзакции или лимит на определенный период времени, следует из указания ЦБ РФ.

Установить запрет можно в отношении отдельных услуг, например, переводов, онлайн-кредитования, или на все операции. Сделать это можно бесплатно и неограниченное количество раз. Если клиент обслуживается в нескольких банках, то нужно будет обратиться в каждый из них по отдельности. При этом кредитные организации сами устанавливают порядок получения такого обращения - через сайт, мобильное приложение, по телефону или в офисе.

В Газпромбанке получить услугу можно будет в офисе, также прорабатывается возможность подачи заявления через call-центр. "Согласно требованиям законодательства, первично должна быть реализована возможность оформления таких заявлений в офисе банка. Мы также прорабатываем вопрос с реализацией подачи заявлений на установку лимитов через контакт-центр. Но снять лимиты, согласно требованиям законодательства, можно будет только в офисе банка", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГПБ.

Клиентам Промсвязьбанка также нужно будет лично обратиться в отделение, чтобы установить запрет. "Клиенты ПСБ уже сейчас имеют возможность устанавливать ограничения на проведение онлайн-операций, в том числе запрет на онлайн-кредитование - для этого нужно обратиться в отделение банка. Функция позволяет защитить клиента от возможных действий злоумышленников: при попытке оформить кредитный продукт через мобильное приложение или интернет-банк наша система фиксирует такую попытку, определяет, совершал ли действие сам клиент, и в этом случае просит лично обратиться в банк для снятия ограничений", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка.

В ВТБ не назвали конкретного способа для получения услуги, однако отметили, что большинство лимитов и ограничений можно установить дистанционно. "Сегодня пользователи "ВТБ Онлайн" могут установить лимиты на операции внутри приложения, в том числе на денежные переводы, а также скрыть информацию об остатках по счетам, вкладам и кредитам на главной странице для минимизации доступа к ним со стороны третьих лиц. По желанию клиента банк может ограничить удаленный доступ к его счетам, чтобы обслуживание происходило исключительно в офисах. Большинство ограничений можно установить дистанционным способом", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кредитной организации.

При этом отменить запрет или изменить параметры онлайн-операций клиент банка может в любое время без ограничений, отмечает ЦБ.

Кроме того, с 1 октября этого года для защиты клиентов от действий кибермошенников банки также будут обязаны проводить идентификацию всех устройств, с которых граждане совершают онлайн-операции, подтверждать их телефонные номера и адреса электронной почты.