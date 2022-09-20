В "Русснефти" считают, что смогут продолжить экспорт и при введении "потолка" цен на нефть

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Введение "потолка" цен на российскую нефть позволит "Русснефти" продолжать экспорт сырья при высоком курсе доллара, заявил журналистам президент компании Евгений Толочек.

"Что касается эмбарго, рынок Европы, возможно, частично будет ограничен, и введение вместо эмбарго "потолка" цен как бы косвенно подтверждает то, что без российской нефти рынок не справится", - отметил он.

По его словам, "Русснефть" заложила в бюджет текущего года цену на Urals в $65 за баррель. "На следующий год мы смотрим в районе $69 за баррель", - уточнил он. Поэтому при установлении "потолка" цен на этом уровне экспорт будет эффективен при высоком курсе доллара, объяснил он.

Толочек подчеркнул, что компания будет действовать в русле тех решений, которые примет российское правительство по данному вопросу. "Мы живем в этой стране, и поэтому как решит правительство, так мы и будем поступать, безусловно, - сказал он. - А если для России будет выгоднее продавать нефть по этим параметрам ("потолку" цен - ИФ), мы будем продавать".

"Но много еще зависит от доллара, и был бы просто идеальный вариант, если бы вообще, в принципе, взяли и отвязались от него во всех экономических формулах, где он используется, его просто надо ликвидировать как класс, - продолжил президент "Русснефти". - Потому что у нас как такового оборота в долларах нет, то есть мы не продаем уже ничего за доллары, мы не покупаем ничего за доллары, а та же система налогообложения его использует".

"Мы в большей степени, наверное, где-то 70% наших сделок проводим в рублях, то есть остальное у нас в юанях, - отметил он. - Иностранные контрагенты открыли здесь корсчета и платят в рублях, и у нас проблем с этим нет".

"Если сегодня выгодно вот так, мы поступаем так, если завтра будет выгоднее торговать в дирхамах, большую часть мы будем продавать в дирхамах", - заметил Толочек.