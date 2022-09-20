"Русснефть" ожидает добычу нефти в 2022 и 2023 годах на уровне 6,9 млн т

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - "Русснефть" ожидает добычу нефти по итогам 2022 года на уровне 6,9 млн т, на аналогичный показатель ориентируется в 2003 году , сообщил журналистам президент компании Евгений Толочек.

Он добавил, что инвестиции в 2022 году составят около 29 млрд рублей. "На следующий год - плюс-минус (такое же финансирование - ИФ)", - продолжил он.

Толочек прогнозирует, что по итогам года прирост запасов "Русснефти" составит 7 млн т нефти.

Компания, по его словам, не исключает, что начнет выплату дивидендов на обыкновенные акции через два года при условии погашения большей части основного долга и благоприятной рыночной конъюнктуре.

"Сейчас мы поставили немножко другую себе стратегию, намерены освободиться от основного долга. В принципе, уже неплохо получается, но еще пару лет, если при хорошей конъюнктуре, и там уже можно будет говорить о дивидендах", - сообщил Толочек.

В 2019 году основатель "Русснефти", бывший акционер и председатель совета директоров Михаил Гуцериев выражал мнение, что в течение трех лет компания сможет начать выплаты владельцам обыкновенных акций, а общая сумма дивидендов достигнет $100 млн в год.

"Планы были, никто их не отрицает, но вы же видите, что происходит?" - отметил Толочек.

Он сообщил, что показатель EBITDA по итогам года составит около 50 млрд рублей (на уровне ожиданий). Прогнозировать другие финансовые результаты, по словам президента "Русснефти", сложно, поскольку они зависят от курса доллара и рыночной конъюнктуры.

Сейчас "Русснефть" выплачивает дивиденды только на привилегированные акции. Летом 2021 года акционеры компании на годовом собрании утвердили выплату дивидендов на "префы" за 2020 год в размере $0,61205 на акцию - как и за 2019 год. Всего на выплату дивидендов на привилегированные акции в прошлом году было направлено $60 млн (около 4,3 млрд рублей по курсу ЦБ на момент выплаты). Дивиденды в 2016-2018 годы были выплачены также в долларах США - ежегодно в размере около $40 млн ($0,40803 на акцию).

Владельцами привилегированных акций "Русснефти" в настоящее время являются банк "Траст" (16,52%) и ВТБ (8,48%).

В мае совет директоров рекомендовал годовому собранию акционеров направить на выплату дивидендов на привилегированные акции за 2021 год $80 млн (около 4,9 млрд рублей по текущему курсу ЦБ - ИФ), или $0,81606 на акцию. Дивиденды на обыкновенные акции СД предложил не выплачивать. Вопрос будет рассмотрен на повторном годовом собрании акционеров 30 сентября.

По данным на конец 2021 года, около 33% уставного капитала "Русснефти" принадлежало семье Гуцериевых, которыми она владела через Bradinar Holdings (12,05%), ЗАО "Млада" (7,7%), ОАО "ИК "Надежность" (4,95%), а также ПАО "ЭсЭфАй" (8,38%). Еще 23,46% капитала компании контролировал трейдер Glencore через Rambero Holding AG. Также долями в УК нефтекомпании владеют "Траст" - 19,23% и ВТБ - 8,48%.

В свободном обращении находятся 22,56% обыкновенных акций НК (около 17% уставного капитала).