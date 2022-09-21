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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:55

Минэкономразвития ждет спада инвестиций в основной капитал в РФ в 2022 году в пределах 2%

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития прогнозирует снижение инвестиций в основной капитал в 2022 году в пределах 2%, в 2023 году небольшой минус с переходом к росту с 2024 года, сообщил руководитель ведомства Максим Решетников на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

"На сегодняшний момент по цифрам инвестиционной активности у нас в первом полугодии вопреки оценкам многих, да и, честно говоря, и нашим во многом ожиданиям, у нас плюс 4% рост инвестиций за второй квартал. Мы детально изучали, в чем причины, как, почему. Действительно, предприятия максимально ускорили реализацию проектов, то, что можно было завершить - завершали", - сказал он.

"Понятно, что во втором полугодии нам вряд ли удастся удержать такую плюсовую динамику, поэтому мы ожидаем некоторого снижения в целом по году, но думаю, что это будет в пределах 2%, что, учитывая текущую ситуацию, весьма и весьма неплохо", - отметил Решетников

"В следующем году будет процесс восстановления, но пока мы тоже ожидаем, что окажемся в слабо отрицательной зоне, ну а с 2024 года - возобновление, после всех этих проектирований и новых вводных для экономики ожидаем рост инвестиций, при этом этот рост будет опережать рост валового внутреннего продукта, поскольку ожидаем, конечно, за счет инвестиций", - добавил министр.

Минэкономразвития Максим Решетников Совет Федерации
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