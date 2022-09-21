Минэкономразвития ждет ослабления курса рубля в ближайшие годы

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития ожидает, что в ближайшие годы курс рубля будет ослабляться, при этом он будет оставаться на 10-15% крепче среднего уровня за последние пять лет.

"Также ожидается ослабление относительно текущих значений курса рубля. В то же время, это очень важно, реальный курс рубля будет в ближайшие годы на 10-15% крепче, чем за последние пять лет", - заявил руководитель ведомства Максим Решетников на "правительственном часе" в Совете Федерации.

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