Минэкономразвития рассчитывает, что ДКП Банка России будет ""чуть мягче, чем нейтральная"

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Ключевая ставка Банка России в дальнейшем может снижаться, а денежно-кредитная политика, возможно, будет нейтральной или "чуть мягче, чем нейтральная", заявил глава Минэкономразвития Максим Решетниковна заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

"Процентные ставки будут разумными, ключевая ставка будет дальше снижаться, денежная кредитная политика будет нейтральной, может быть даже чуть, мы рассчитываем, мягче, чем нейтральная, но это наш традиционный диалог с Центральным банком", - сказал он, перечисляя условия для развития экономики, в том числе процессов импортозамещения.

"А государство поможет бизнесу там, где бизнесу будет сложно, и там, где банковское кредитование будет недоступно, в первую очередь, потому что не будет залогов, может не хватить какого-то капитала и так далее. Вот здесь государство должно подставлять плечо, расширяя практику поручительств, расширяя практику заимствований, где-то компенсируя убытки банкам, как мы это делаем сейчас с зонтичным поручительством. То есть нам требуется такой очень широкий спектр инструментов массовых", - добавил министр.

Совет директоров ЦБ 16 сентября снизил ключевую ставку с 8% до 7,5%. При этом на пресс-конференции по итогам заседания глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что цикл снижения ставки, скорее всего, близок к завершению. "Но, действительно, так как мы близки к завершению цикла снижения, допускаем, что следующим шагом, кроме сохранения ставки, может быть и повышение. Но при этом не исключаем и снижения. Мы сейчас, действительно, на такой стадии, где все зависит от внешних и внутренних факторов и от того, как будут материализовываться проинфляционные и дезинфляционные риски", - сказала глава ЦБ.