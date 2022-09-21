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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:55

"Сбермаркет" отметил рост спроса на готовую еду более чем вдвое за год

Чаще всего люди заказывают блины, сырники и сельдь под шубой

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Спрос на готовую еду из супермаркетов вырос на 118% за последний год (по данным на август 2022 года по сравнению с аналогичным показателем 2021 года), сообщил сервис доставки "Сбермаркет" - крупнейший игрок на российском рынке e-grocery.

Самым популярным товаром из категории готовых продуктов стали блины, сырники и сельдь под шубой.

Пик заказов приходится на зиму - с декабря по февраль оформляется на 75% больше заказов готовой еды, чем летом.

Среди городов лидером по числу заказов готовой еды оказалась Москва: москвичи заказали более половины (54%) всех купленных за год товаров из рассматриваемой категории. На втором месте по популярности готовой еды - Петербург. Третью строчку занимает Екатеринбург.

"Сбермаркет" доставляет продукты, лекарства, косметику, товары для детей, зоотовары и др. в более чем 160 городах РФ. Сервис обеспечивает доставку из более 130 торговых сетей, включая федеральные розничные сети Metro, "Лента", "Ашан", "Магнит" и "О'Кей".

Сбермаркет Москва Петербург Екатеринбург
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