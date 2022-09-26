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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:20

"Сбермаркет" запустил доставку из сети "Технопарк"

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Сервис доставки из магазинов "Сбермаркет" начал доставлять товары из сети бытовой техники и электроники "Технопарк".

На первом этапе доставка осуществляется в пилотном режиме в Москве. В дальнейшем партнеры планируют расширить географию доставки, говорится в сообщении "Сбермаркета".

Онлайн-ассортимент составляет более 1 тыс. позиций: крупная и мелкая бытовая техника, смартфоны и гаджеты, компьютеры и ноутбуки, товары для кухни, гейминга и др. После масштабирования проекта ассортимент увеличится до 5 тыс. позиций.

"Один из фокусов "Сбермаркета" - стать сервисом, с помощью которого клиент сможет закрывать широкий спектр потребностей. Запуск доставки из "Технопарка" - это наш первый большой шаг в развитии категории "Электроника". Сейчас мы находимся на этапе тестирования новой вертикали и основная наша задача - оценить востребованность этого сегмента товаров", - сказала директор по развитию категорий "Сбермаркета" Наталья Чечулина (ее слова процитированы в сообщении).

Сеть "Технопарк" насчитывает более 80 магазинов в крупных городах РФ.

"Сбермаркет" - крупнейший игрок на российском рынке e-grocery, который также развивает доставку непродовольственных товаров. В настоящее время к сервису подключено более 140 ритейлеров в категориях "продукты питания", "красота и здоровье", "аптеки", "зоотовары", "электроника", "товары для дома" и "товары для детей".

Сбермаркет Технопарк
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